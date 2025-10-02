본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

특징주

[특징주]SK하이닉스·삼성전자, 오픈AI 동맹에 급등

권현지기자

입력2025.10.02 09:20

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

SK하이닉스 8% 넘게 ↑
삼성전자 '9만전자' 코앞

삼성전자 SK하이닉스 가 2일 장 초반 동반 강세다. 오픈AI의 700조원 규모 인공지능(AI) 프로젝트 협력 소식에 매수세가 거세진 것으로 보인다.


이날 오전 9시 7분 기준 유가증권시장에서 SK하이닉스 주식은 전 거래일 대비 8.13% 뛴 38만9250원에 거래되고 있다. 이날 38만8500원으로 출발한 주가는 장중 한때 39만2500원까지 치솟아 52주 신고가를 갈아치웠다.

같은 시각 삼성전자 주가도 전장보다 4.07% 오른 8만9500원을 나타내며 '9만전자'에 다가서고 있다.


이재용 삼성전자 회장과 최태원 SK그룹 회장이 전날 샘 올트먼 오픈AI CEO를 만나 글로벌 AI 인프라 구축을 위한 의향서(LOI)를 체결했다. 삼성전자와 SK하이닉스는 오픈AI의 '스타게이트' 프로젝트에 고성능 메모리 반도체를 공급한다. 스타게이트는 오픈AI가 소프트뱅크·오라클과 함께 2029년까지 미국 전역에 슈퍼컴퓨터와 AI 데이터센터를 건설하는 700조원 규모 프로젝트다.


올트먼 CEO는 "오픈AI가 스타게이트 프로젝트를 확대하는 과정에서 전반적인 웨이퍼가 월 최대 90만 장에 달할 것"이라며 "수요의 상당 부분을 삼성과 SK에서 공급받기를 희망한다"고 설명했다.

이날 협약 체결 후 SK하이닉스는 "오픈AI의 HBM 공급 요청에 적기 대응할 수 있는 생산 체제를 구축하겠다"고 밝혔다. 삼성전자는 "오픈AI에 HBM, GDDR, SSD 등 다양한 메모리 제품을 지원할 방침"이라며 "패키징과 메모리·시스템 융복합 등 차별화된 솔루션도 제공할 수 있다"고 했다.

[특징주]SK하이닉스·삼성전자, 오픈AI 동맹에 급등
AD
원본보기 아이콘




권현지 기자 hjk@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아파트인데 크루즈서 사는 것 같네"...'그사세' 유럽저택급 풍경에 입이 떡[르포][부동산AtoZ] "아파트인데 크루즈서 사는 것 같네"...'그사세' ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"큰 맘 먹고 美여행 가는데"…자유의여신상·그랜드캐니언 못보나

최악가뭄 돕자고 기부했더니…중고마켓에 올라온 '생수 팔아요'

"오마이 갓, 합성?" 李 대통령 올린 사진에 BTS RM '깜짝'

尹, 경호처가 기미상궁?…구치소서 끼니마다 독극물 검사

추석 앞두고 국내 쇼핑몰서 '한복=한푸' 판매 논란

아파트인가 크루즈인가…평당 분양가 1.3억 포제스 한강 가보니

트럼프 "4주 후 시진핑 회동…미국산 대두 구매 논의"

새로운 이슈 보기