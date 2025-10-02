본문 바로가기
9월 소비자물가 2.1%↑… 가공식품 4.2%·축산물 5.4%↑(상보)

세종=김평화기자

세종=이동우기자

입력2025.10.02 08:55

수정2025.10.02 09:15

통신비 감면 있던 8월 대비 상승
가공식품 물가 오름세는 지속 흐름
커피(15.6%), 빵(6.5%) 등 상승
축산물은 5.4%, 수산물은 6.4%↑

지난달 소비자 물가가 두 달 만에 다시 2%대로 올랐다. 가공식품과 축산물 등의 물가 상승 폭이 비교적 컸다. 민생회복 소비쿠폰에 따른 물가 상승 효과는 크지 않았다는 평가가 나왔다.


국가데이터처가 2일 발표한 '2025년 9월 소비자물가동향'을 보면 지난달 소비자물가지수는 117.06(2020년=100)으로 전년 동월 대비 2.1% 상승했다. 소비자물가가 2%대를 기록한 것은 7월(2.1%) 이후 두 달만이다. 올해 들어 5월(1.9%)을 제외하고 2%대를 유지하던 소비자물가는 통신비 일시 감면 등의 영향으로 8월 1.7%로 내려간 바 있다.

품목 성질 별로 보면 상품은 2.0% 상승했다. 그중 농축수산물은 1.9% 상승해 전달(4.8%)보다 상승 폭을 줄였다. 채소(-12.3%)가 상승세를 끌어 내리는 역할을 했다. 지난해 9월 폭염 영향으로 채소 물가가 크게 상승한 데 따른 기저 효과가 반영됐다. 축산물(5.4%)과 수산물(6.4%)을 나눠 보면 전달보다는 각각 1.7%포인트, 0.9%포인트 하락했다.


공업제품은 2.2% 상승했는데, 그중 가공식품(4.2%) 상승률이 석유류(2.3%)보다 높았다. 가공식품의 경우 커피(15.6%)와 빵(6.5%) 등의 상승 폭이 컸다. 석유류 물가는 지난달 상승 전환했는데, 국제 유가가 소폭 상승한 데다 전년 동월 대비 환율이 상승하는 등의 영향이 반영된 결과다.


서비스는 2.2% 올랐다. 공공서비스의 경우 8월(-3.6%)에 하락했지만 전달에는 1.2% 상승 전환했다. 개인서비스는 2.9% 상승했다. 외식 물가가 3.4% 올라 상승 폭이 비교적 컸다. 외식을 제외하면 2.6%였다. 이두원 국가데이터처 경제동향통계심의관은 "민생회복 소비쿠폰이 물가에 큰 영향을 미쳤다고 보진 않는다"고 평가했다.

경제협력개발기구(OECD) 기준 근원물가 지표인 식료품및에너지제외지수는 2.0% 상승하며 전달(1.3%)보다 상승 폭을 키웠다. 농산물및석유류제외지수도 2.4% 올라 전달(1.9%) 상승치를 뛰어넘었다. 생활물가지수는 2.5% 올랐다. 신선식품지수는 2.5% 하락했다.





세종=김평화 기자
세종=이동우 기자
