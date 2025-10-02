울산시, 추석 연휴 종합대책 점검

2일 안승대 행정부시장 분야별 준비상황·운영체계 살펴



“안전사고 제로·시민불편 최소화” 당부, 근무자 격려

울산시는 10월 2일 오후 3시 10분 안승대 행정부시장이 자치행정과 사무실을 방문해 추석 연휴 종합대책 점검에 나선다.

이날 점검에는 연휴 기간 비상근무에 참여하는 상황실 근무자 등 20여명이 참석한 가운데 진행된다.

안승대 부시장은 참석자들에게 "여러분 덕분에 시민들이 안심하고 명절을 보낼 수 있다"라며 "비상근무에 임하는 모든 직원이 안전사고 없이 맡은 역할을 충실히 수행해 줄 것"을 당부한다.

또 안 부시장은 오는 10월 3일부터 9일까지 7일간 추진되는 '2025 추석 연휴 종합대책'에 대해 분야별 준비상황을 보고받고 종합상황실 운영 체계를 직접 점검할 예정이다.

이번 점검에서는 ▲24시간 비상근무 체계 ▲성수품 가격 관리와 전통시장 온누리상품권 환급행사 ▲응급의료기관·약국 비상진료 운영 ▲버스터미널·철도 연계 버스 연장 운행 ▲다중이용시설 안전점검과 환경정비 ▲복지시설 위문 ▲공직기강 특별감찰 등 9개 분야 대책의 추진 상황을 세밀히 확인한다.

안승대 행정부시장은 "추석 연휴 동안 단 한 건의 안전사고도 발생하지 않도록 빈틈없이 관리하고, 시민 불편을 최소화하는 데 최선을 다해 달라"라며 "시민들께서도 가족·이웃과 함께 따뜻하고 안전한 명절을 보내시길 바란다"라고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



