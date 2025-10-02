방송인 김나영, 가수 마이큐와 재혼…"가족이 되기로 했다"

김나영 마이큐 4년 열애 끝 결혼

"신뢰와 사랑, 헌신에 마음 움직여"

방송인 김나영(44)이 4년간 교제해 온 가수 마이큐(44)와 재혼한다.

김나영은 1일 자신의 유튜브 계정에 올린 영상에서 "지난 4년 동안 제 옆에서 큰 사랑과 신뢰로 제 곁을 지켜준 마이큐와 가족이 되기로 했다"고 밝혔다. 이어 "마이큐가 짧지 않은 시간 동안 저와 제 아이에게 보여준 신뢰와 사랑과 헌신이 마음을 움직이게 했다"며 "어제의 일이 오늘의 나를 가로막게 해서는 안 된다는 생각에 저도 용기를 냈다"고 말했다.

방송인 김나영(오른쪽)과 그의 연인인 가수 겸 화가 마이큐. 마이큐 인스타그램

결혼식은 가족, 친지 등과 간소하게 치를 예정이다. 김나영은 "식은 아주 작은 곳에서 진행될 거라서 많은 분께 소식을 전하지는 못했다"며 "너그러이 이해 바란다. 온 힘을 다해 좋은 가정 이루려고 노력하겠다"고 했다.

그는 "한 사람이 살다 보면 얼마나 많은 용기가 필요하고, 또 얼마나 많은 응원이 필요한지 나이를 먹어가면서 알게 되는 것 같다"며 "제가 받은 그 수많은 응원으로 온 힘을 다해서 힘껏 살아보도록 하겠다. 그리고 그 사랑들을 더 넓은 곳으로 흘려보내도록 하겠다"고 감사한 마음을 전했다.

김나영은 두 아들에게 "우리가 삼촌이랑 가족이 되는 연습을 계속했다. 연습을 계속해봤는데 우리가 가족이 진짜 된다면 더 행복하게 지낼 수 있을 것 같다는 생각이 들었다"면서 "엄마랑 삼촌이랑 결혼하는 거 어떤 것 같아?"라고 물었다. 김나영의 두 아들은 "좋다" "괜찮은 것 같다"고 답하며 축하를 건네 눈길을 끌었다.

김나영은 2015년 4월 사업가 A씨와 결혼했고, 슬하에 두 아들을 뒀다. 하지만 2018년 A씨는 1000여명의 투자자로부터 200억대 부당 이득을 챙긴 혐의로 구속됐고 김나영은 이듬해 이혼을 발표한 바 있다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



