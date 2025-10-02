본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

문화일반

방송인 김나영, 가수 마이큐와 재혼…"가족이 되기로 했다"

서지영기자

입력2025.10.02 07:46

수정2025.10.02 07:51

시계아이콘00분 47초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

김나영 마이큐 4년 열애 끝 결혼
"신뢰와 사랑, 헌신에 마음 움직여"

방송인 김나영(44)이 4년간 교제해 온 가수 마이큐(44)와 재혼한다.


김나영은 1일 자신의 유튜브 계정에 올린 영상에서 "지난 4년 동안 제 옆에서 큰 사랑과 신뢰로 제 곁을 지켜준 마이큐와 가족이 되기로 했다"고 밝혔다. 이어 "마이큐가 짧지 않은 시간 동안 저와 제 아이에게 보여준 신뢰와 사랑과 헌신이 마음을 움직이게 했다"며 "어제의 일이 오늘의 나를 가로막게 해서는 안 된다는 생각에 저도 용기를 냈다"고 말했다.

방송인 김나영(오른쪽)과 그의 연인인 가수 겸 화가 마이큐. 마이큐 인스타그램

방송인 김나영(오른쪽)과 그의 연인인 가수 겸 화가 마이큐. 마이큐 인스타그램

AD
원본보기 아이콘

결혼식은 가족, 친지 등과 간소하게 치를 예정이다. 김나영은 "식은 아주 작은 곳에서 진행될 거라서 많은 분께 소식을 전하지는 못했다"며 "너그러이 이해 바란다. 온 힘을 다해 좋은 가정 이루려고 노력하겠다"고 했다.


그는 "한 사람이 살다 보면 얼마나 많은 용기가 필요하고, 또 얼마나 많은 응원이 필요한지 나이를 먹어가면서 알게 되는 것 같다"며 "제가 받은 그 수많은 응원으로 온 힘을 다해서 힘껏 살아보도록 하겠다. 그리고 그 사랑들을 더 넓은 곳으로 흘려보내도록 하겠다"고 감사한 마음을 전했다.


김나영은 두 아들에게 "우리가 삼촌이랑 가족이 되는 연습을 계속했다. 연습을 계속해봤는데 우리가 가족이 진짜 된다면 더 행복하게 지낼 수 있을 것 같다는 생각이 들었다"면서 "엄마랑 삼촌이랑 결혼하는 거 어떤 것 같아?"라고 물었다. 김나영의 두 아들은 "좋다" "괜찮은 것 같다"고 답하며 축하를 건네 눈길을 끌었다.

김나영은 2015년 4월 사업가 A씨와 결혼했고, 슬하에 두 아들을 뒀다. 하지만 2018년 A씨는 1000여명의 투자자로부터 200억대 부당 이득을 챙긴 혐의로 구속됐고 김나영은 이듬해 이혼을 발표한 바 있다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[르포]"압도적이네" 유럽저택급 입장…'크루즈 한강뷰' 평당 1.3억 포제스 한강[부동산AtoZ] [르포]"압도적이네" 유럽저택급 입장…'크루즈 한... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

직장인 월급 평균 421만 원, 50만 원 더 받은 1위 지역은?

'침팬지 어머니' 제인 구달 별세…향년 91세

"한달 2만원으로 살아도 행복"…'나는 노숙인' 변신한 中 30대 엘리트

알몸에 신발만 신은 남성, 새벽 고깃집 들어가 술·고기 훔쳐

최대 현안은 '국가 전산망 마비'…檢 개혁, 韓美 관세도 관심사

아파트인가 크루즈인가…평당 분양가 1.3억 포제스 한강 가보니

트럼프 "4주 후 시진핑 회동…미국산 대두 구매 논의"

새로운 이슈 보기