거여새마을, 35층·1678가구 규모 제로에너지 단지 조성

제로에너지 기술 적용한 친환경 단지 조성

단지 내 공공보행통로, 위례공원 연계 소공원도

5호선 거여역과 마천역 인근 거여새마을이 최고 35층, 1678가구 구모의 미래형 친환경 주거단지로 조성된다.

서울시는 제9차 정비사업 통합심의위원회에서 '거여새마을구역 공공재개발 정비사업' 심의안을 건축·경관·공원·교육·교통·재해영향평가 분야를 통합심의해 조건부의결했다고 1일 밝혔다. 송파구 거여·마천재정비촉진지구 서남측 개발계획의 마지막 사업이 확정됐다.

거여새마을은 재개발 후 12개동, 총 1678가구로 조성되며 임대주택 471가구도 함께 공급된다. 단지는 태양광과 지열을 활용한 제로 에너지 건축물 5등급, 녹색건축인증 최우수등급(그린 1), 지열히트펌프를 비롯한 패시브·액티브 에너지 기술을 도입해 에너지를 자체 생산하는 미래형 주거단지로 완성된다.

단지는 2040 서울도시기본계획을 반영해 주변 거여·마천재정비촉진지구, 위례택지지구와 조화로운 스카이라인을 형성하고, 기존 주거지역과 인접한 남·서측 구간은 층수를 낮춰 지역과 상생하는 개발을 추진한다. 어린이집, 다함께 돌봄센터 등 생활밀착형 공공시설도 단지 내에 설치한다.

주민의 보행 편의를 위해 구역 전체에 십자형 공공보행통로를 설치하고, 보행통로 교차점에는 공공조경 구간과 대규모 열린 공간을 마련해 쉼터로 활용한다. 위례공원과 연계한 소공원을 조성해 단지 내 녹지공간도 확보할 예정이다.

최진석 서울시 주택실장은 "거여새마을구역 사업이 확정되며 거여·마천재정비촉진지구 서남측 개발계획이 완성됐다"며 "이번 사업은 교통이 편리한 입지에 친환경 기술을 적용하고 다양한 공동주택을 공급해 주민 주거 안정에 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.





한진주 기자



