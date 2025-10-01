본문 바로가기
'용의 눈물''정도전' 배우 김주영 별세…향년 73세

이경호기자

입력2025.10.01 16:40

배우 김주영. 한국영상자료원연합뉴스

배우 김주영. 한국영상자료원연합뉴스

사극 '용의 눈물', '정도전' 등에서 선 굵은 연기를 보여준 배우 김주영이 별세했다. 향년 73세.


유족은 1일 연합뉴스와 통화에서 "고인이 젊은 시절에 폐결핵에 걸렸던 적이 있는데, 폐가 약한 상황에서 폐렴을 앓다가 지난달 30일 세상을 떠났다"고 밝혔다.

김주영은 중앙대 연극영화학과를 졸업했고, 1974년 MBC 공채 탤런트 6기로 배우 생활을 시작했다. 이후 동양방송(TBC) 15기 공채로 합격했다.


'수사반장'에서 시청자들에게 눈도장을 찍었고, 이후 수많은 대하 사극에서 인상적인 연기를 선보였다.


'조선왕조 오백년' 시리즈와 '용의 눈물', '왕과 비', '태조 왕건', '명성황후', '무인시대', ' 해신', '천추태후', ' 정도전' 등에 출연했다.

발인은 2일, 장지는 인천가족공원이다.




이경호 기자 gungho@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

