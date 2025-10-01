정부, 국립보건연구원장 등 18개 개방형 직위 공개모집

실·국장급 9개·과장급 9개 공개모집

▲질병청 국립보건연구원장 ▲과기정통부 감사관 ▲외교부 주칠레대사관 공사참사관, 주프랑스대사관 공사참사관 겸 문화원장 ▲중소벤처기업부 감사관 ▲농촌진흥청 국립원예특작과학원장, 국립축산과학원장 ▲기상청 국립기상과학원장 ▲대통령경호처 감사관이다.

인사혁신처가 1일 전문 인재 영입을 위해 질병관리청 국립보건연구원장 등 18개 개방형 직위를 공개 모집한다고 밝혔다.

이번 공모 직위는 15개 부처의 실·국장급 직위 9개와 과장급 직위 9개다. 이번 공모에서 ▲외교부 주칠레대사관 공사참사관, 주프랑스대사관 공사참사관 겸 문화원장 ▲국방부 국방홍보원 국방일보부장 ▲문화체육관광부 디지털소통콘텐츠과장 ▲국세청 국세공무원교육원 교수부장 ▲재외동포청 대변인 직위는 경력개방형 직위로 민간인재만 지원할 수 있다.

실·국장급 직위는 ▲질병청 국립보건연구원장 ▲과기정통부 감사관 ▲외교부 주칠레대사관 공사참사관, 주프랑스대사관 공사참사관 겸 문화원장 ▲중소벤처기업부 감사관 ▲농촌진흥청 국립원예특작과학원장, 국립축산과학원장 ▲기상청 국립기상과학원장 ▲대통령경호처 감사관이다.

과장급에서는▲법무부 국립법무병원 사회정신과장, 전주교도소 의료과장 ▲국방부 국방홍보원 국방일보부장 ▲문체부 디지털소통콘텐츠과장 ▲보건복지부 양성평등정책담당관 ▲국민권익위원회 감사담당관 ▲국세청 국세공무원교육원 교수과장 ▲재외동포청 대변인 ▲산림청 국립자연휴양림 관리소장 등을 모집한다.

서류접수는 오는 14일까지다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>