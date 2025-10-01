[포토] 축사하는 김정관 산업부 장관

김정관 산업통상부 장관이 1일 서울 중구 더플라자호텔에서 열린 'AI팩토리 M.AX 얼라이언스 전략회의'에 참석해 축사하고 있다.







