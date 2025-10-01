이장우 대전시장 "중구에 특별조정교부금 10억원 지원"

천변길·주차장 등 지역 숙원 해결 의지

이장우 대전시장이 중구에서 건의한 대전천변길 조성사업 지원에 특별조정교부금 10억 원을 지원하겠다고 밝혔다.

이장우 대전시장은 1일 올해 첫 자치구 방문 일정으로 중구를 찾아 주민 200여 명과 소통의 시간을 가졌다. 중구청 대회의실에서 열린 간담회에서 이장우 시장은 지역 숙원사업 해결과 핵심사업 추진에 적극 지원을 약속했다.

김제선 중구청장이 건의한 '편리하고 안전한 대전천변길 조성사업 지원'에 대해서는 "야구장을 찾는 방문객에게 쾌적한 도시 이미지를 제공할 수 있는 좋은 사업"이라며 "시가 추진 중인 야구 특화 거리와 연계하면 시너지 효과가 클 것"이라고 평가했다.

이어 "사업 추진을 위해 특별조정교부금 10억 원을 지원하겠다"고 밝혔다.

이어진 주민과의 대화에서는 ▲문창공공도서관 건립 신속 추진 ▲공공 임대형 지식산업센터 조성 ▲공동주택경로당 현대화 사업 ▲원도심 소상공인 상생 주차장 조성사업 등 다양한 현안이 논의됐다.

이 시장은 문창도서관 건립 지원에 대해 "대전고 부지에 건립 중인 시립도서관과의 연계성, 시 재정 여건을 감안해 추후 검토하겠다"고 답했다.

공공 임대형 지식산업센터 조성과 관련해서는 "균형발전 특별회계로 160억 원을 지원 중이며, 주차장 조성에 50억 원을 추가 투입 중"이라며 "공사 착공 일정에 맞춰 내년도 10억 원을 교부하겠다"고 말했다.

경로당 현대화 사업에 대해서는 "자치구 소관 사업으로 직접 지원은 어렵지만, 특별조정교부금을 신청하면 검토하겠다"고 언급했다.

또, 상생 주차장 조성사업은 "도시관리계획과 설계를 완료해 올해 착공을 목표로 추진 중"이라며 "행정절차 단축과 주민 소통에 만전을 기하겠다"고 강조했다.

이장우 시장은 "중구는 제 학창 시절의 추억이 깃든 곳으로 각별한 애정이 있다"며 "보문산 체류형 관광단지, 사정교~한밭대교 도로개설 등 중구 현안이 주민이 체감할 수 있는 성과로 이어지도록 적극적으로 투자하겠다"고 말했다.

앞서 이장우 시장은 편리하고 안전한 대전천변길 조성사업 부지 현장을 직접 둘러보고, 김제선 중구청장과 함께 야구 특화 거리와 연계한 발전 방안을 협의했다. 양측은 대전천변길을 문화와 볼거리가 있는 특화 거리로 조성하자고 뜻을 모았다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



