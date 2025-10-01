추석 명절을 앞두고 전재수 해양수산부 장관이 1일 서울 마포구 농수산물시장을 방문, 직접 구매한 국내산 멸치를 시식하고 있다. 전 장관은 이 날 장바구니 물가를 점검하고 온누리상품권 환급행사 현장을 둘려봤다.
꼭 봐야할 주요뉴스
[포토] 전재수 장관, "역시 국산 멸치가 최고"
2025년 10월 01일(수)
