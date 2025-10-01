금감원 "증권사 감사도 투자자 보호 중심...봐주기 적발시 제재"

증권사 감사 워크숍 개최



서재완 금융감독원 부원장보는 1일 "자본시장 감독·검사에 있어서 최우선의 목표이자 과제는 '투자자 보호'"라며 "향후 감독·검사업무 운영 방식 또한 '투자자 보호 중심'으로 전면 쇄신하겠다"고 밝혔다. 또한 이른바 '봐주기'식 부실 감사가 적발될 경우에는 엄정히 제재한다고도 경고했다.

금융감독원은 이날 오전 여의도 금융투자협회에서 증권사 감사를 대상으로 워크숍을 열고 그간 검사 과정에서 발견된 불건전 영업행위 및 내부통제 취약 사례를 공유했다고 밝혔다.

이 자리에서 서 부원장보는 금융투자회사의 감사 조직도 사후적발·징계 중심의 기존 시각에서 과감히 탈피해, '투자자 보호'를 최우선의 내부통제 기준으로 '사전예방적 감사'를 대폭 강화해줄 것을 요청했다.

특히 내부통제의 총책임자인 대표이사가 사전예방적 투자자 보호를 위한 내부통제 강화에 관심과 지원을 아끼지 말아야 한다고 강조했다. 그는 "내부감사·징계 절차의 공정성 및 감사 인력·조직의 독립성을 투자자 보호 관점에서 전면 쇄신함으로써, 투자자들이 '믿고 투자할 수 있는' 내부통제체계를 갖춰달라"고 당부했다.

이와 함께 투자자 피해를 외면하는 '봐주기식' 부실 감사 사례가 적발될 경우 엄정한 검사·제재 방침도 경고했다. 자체감사를 통해 투자자 피해를 예방한 모범사례는 향후 검사·제재 시에 적극 감안하겠다는 계획이다.

이날 증권사측 참석자들 역시 회사 내부의 '와치독'으로서 상품의 설계·판매·운용의 전 과정에서 투자자 보호의 사각지대가 발생하지 않도록, 감사 역량을 최대한 강화하겠다는 의지를 표명했다.

금감원 관계자는 "금번 워크숍을 통해 증권사들이 내부감사 조직 및 업무체계를 '사전예방적 투자자 보호'의 관점에서 재정립하고, 내부통제 역량 강화에도 총력을 기울일 것으로 기대한다"고 말했다.





