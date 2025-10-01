광주경찰청, 산업재해 전담 ‘중대재해 수사팀’ 출범

광주경찰청이 산업재해 사망사고와 각종 중대 재해 사건을 전담하는 '중대재해 수사팀'을 신설하고 운영에 들어갔다.

광주경찰청 중대재해 수사팀 발대식이 1일 광주경찰청에서 열렸다. 김영근 광주경찰청장(왼쪽 네 번째)과 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. 광주경찰 청 제공 AD 원본보기 아이콘

광주경찰청은 1일 김영근 신임 청장이 참석한 발대식을 열고 중대재해 수사팀을 공식 출범시켰다.

지난 2022년 1월 중대 재해 처벌법 시행 이후 산재 관련 수사 중요성이 커진 가운데 광주지역은 평동·하남 산업단지와 자동차·타이어·전자부품 제조업체가 밀집해 있어 전문 수사 필요성이 제기돼 왔다.

경찰은 산업안전 보건·화재·전기·기계 분야 경험자를 중심으로 형사기동대 내 7명 규모 수사팀을 꾸렸다. 고용노동부 광주지방고용노동청, 국립과학수사연구원과 공조 체계를 정비하고, 경찰수사연수원 전문교육으로 역량을 강화할 방침이다.

광주경찰청은 산재 사망사고를 면밀히 수사하고 뇌물·리베이트 등 구조적 원인까지 함께 들여다봐 재해를 예방하겠다고 밝혔다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>