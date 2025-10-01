[포토] HD현대 DCC디지털융합센터 방문한 경제부총리

구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 1일 경기 성남 HD현대 글로벌 R&D센터에서 열린 'AI 대전환 릴레이 간담회'에 앞서 DCC디지털융합센터를 둘러보고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>