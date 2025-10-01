[포토] 특검 파견검사 반발에 민주당 3대특검 대응 특위 비공개 회의

전현희 더불어민주당 3대특검종합대응특별위원회 총괄위원장이 1일 국회에서 김건희특검 파견검사 조기 복귀 요구 및 특검 진행상황과 관련해 열린 3대특검종합대응특위 회의에 참석하고 있다.







