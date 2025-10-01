윤호중 행정안전부 장관이 1일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국가정보자원관리원 행정정보 시스템 화재 관련 중앙재난안전대책본부 회의에 참석, 인사하고 있다.
[포토] 인사하는 윤호중 행정안전부 장관
2025년 10월 01일(수)
