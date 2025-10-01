금감원 "전통시장 찾아 금융권과 추석맞이 나눔 활동"

이찬진 금감원장 양천구 목사랑시장 방문

금융감독원은 전통시장 활성화와 소외된 이웃들이 따뜻한 명절을 보낼 수 있도록 1일 전통시장을 방문해 나눔 활동을 실시했다고 밝혔다.

이찬진 금감원장을 비롯해 이호성 하나은행장, 김미섭 미래에셋증권 대표, 구본욱 KB손해보험 대표, 박석희 신한카드 부사장 등은 이날 한국 구세군과 함께 서울 양천구 목사랑시장을 방문했다.

이들은 공동으로 마련한 후원금 9000만원으로 떡, 과일, 건어물 등 생필품과 전통시장 상품권(온누리상품권)을 구매해 지역사회 취약계층 및 사회복지단체에 전달했다.

이 원장은 "이번 나눔이 전통시장 상인과 어려운 이웃들이 따뜻한 추석을 보내는 데 보탬이 되길 바란다"며 "금융권의 지속적인 상생 노력이 지역 사회에 활력을 불어넣길 기대한다"고 말했다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr



