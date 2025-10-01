"명확·직설 이창용 총재 발언, 금융시장 영향 컸다" 연구로 입증

한은 명확한 커뮤니케이션, 시장 예측 가능성 높여

"시장과 소통 통해 정책 효과 극대화 할 수 있어"

이창용 한국은행 총재가 기준금리 결정 직후 기자간담회를 통해 내놓은 발언이 금융시장에 큰 영향을 미쳤다는 사실이 연구로 입증됐다. 이 총재의 어조가 매파적(통화긴축 선호)인지, 비둘기파적(통화완화 선호)인지에 따라 채권시장 영향이 뚜렷했다는 것이다. 이전 총재들과 달리 명확하고 직설적인 커뮤니케이션 스타일이 시장의 민감한 반응을 유도했을 것이란 분석이다.

연구팀은 "한은의 역할이 단순히 기준금리 조정에 그치지 않고, 시장과의 소통을 통해 정책 효과를 극대화할 수 있다는 점을 보여준다"며 "명확한 커뮤니케이션으로 시장의 예측 가능성을 높이고 금융시장 안정성을 유지하는 데 기여할 수 있다"고 강조했다.

1일 한은에 따르면 유각준(서울대 법학전문대학원)·조두연(성균관대 경제학과 교수) 등 연구팀은 전날 한은 경제연구원 학술지 '경제분석'에 발표한 '한국은행 총재의 통화정책 커뮤니케이션이 금융시장에 미치는 영향 분석: 감성 분석을 중심으로' 논문에서 2008년 8월부터 2023년 7월까지 한은 총재의 기준금리 결정 직후 기자간담회 내용과 그에 따른 금융시장 영향을 분석했다. 연구팀은 기준금리 발표 직후 40분간, 기자간담회 진행 중, 기자간담회 일주일 전 등 세 가지 시점의 주식·채권·외환시장 변동성을 비교했다.

그 결과 채권시장은 기준금리 발표 직후와 기자간담회 진행 도중 변동성이 크게 확대됐으나, 주식시장과 외환시장은 상대적으로 변동성이 확대되지 않았다. 시기별로는 이성태·이주열 전 총재와 이창용 총재 재임 기간에는 기자간담회 도중 채권시장 변동성이 평상시보다 7~15배 이상 확대됐다. 반면 김중수 전 총재 때는 4.2배 수준에 그쳤다. 연구팀은 이에 대해 "금리 수준 자체보다는 한은의 경기 판단이나 향후 정책 기조를 둘러싼 시장 관심이 상대적으로 높았던 상황과 관련이 있을 것"이라고 말했다.

연구팀은 이와 별도로 기자간담회의 통화정책 어조를 매파적일수록 1, 비둘기파적일수록 -1에 가깝도록 설정하고, 채권금리 변동성과의 상관관계를 분석했다. 분석 결과, 김중수·이주열 전 총재 재임 시절 기자간담회 어조가 채권시장에 미친 영향은 통계적으로 유의미하지 않았던 것으로 나타났다. 이성태 전 총재 때는 금융위기 등으로 변동성이 높았으나, 역시 간담회 어조 자체의 영향력은 크지 않았던 것으로 분석됐다.

반면 이창용 총재의 경우 시장 변동성이 전보다 확대됐을 뿐 아니라 그의 기자간담회 어조가 채권 금리에 영향을 미치는 경향이 비교적 뚜렷하게 확인됐다. 연구팀은 "이 총재의 경우 취임 직후부터 전임 총재들과 달리 통화정책방향 기자간담회에서 통화정책의 근거 및 향후 정책 방향 등에 대해 명확하고 직설적으로 표현했다는 평가를 받아왔는데, 이에 따라 시장이 이 총재의 기자간담회의 내용에 민감하게 반응했을 수 있다"고 설명했다.

이번 연구는 한은 총재의 기자간담회 내용이 금융시장에 미친 영향을 연구한 최초 사례다. 연구팀은 "과거에도 한은 금융통화위원회 의사록 분석은 있었으나 기자간담회 텍스트를 기반으로 한 어조 분석을 통해 채권시장 등 금융시장과의 연계성을 검토한 시도는 국내 연구로서는 최초로 파악된다"며 "한은의 커뮤니케이션이 통화정책의 유효한 수단으로도 활용될 수 있다는 시사점을 제시한다"고 짚었다.





김유리 기자 yr61@asiae.co.kr



