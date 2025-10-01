본문 바로가기
'막장 BJ 성지' 이미지 굳어질라 …칼 빼든 부천시장

박지수인턴기자

입력2025.10.01 08:10

부천역 피노키오 광장서 행사 열고 현장점검
시민 안전 위협·인근 지역 주민 민원 청취
"부천역은 시민 모두의 공간, 평안한 일상회복 위해 행정력 총동원"

부천역 인근에서 유튜버·BJ들이 라이브 방송을 하고 있다. 집요한 변호사 유튜브

조용익 부천시장이 부천역 일대에서 막무가내식 촬영과 기행 방송을 이어가는 일부 막장 유튜버·BJ들에 대해 강력 대응을 선언하고, 문제 해결에 대한 단호한 의지를 밝혔다.


지난 달 29일 조용익 시장은 부천역 피노키오 광장에서 열린 '틈만나면, 현장속으로' 행사에서 부천역 일대 이미지 개선 전담조직(TF)·부천원미경찰서·원미구 자율방범연합대와 함께 현장을 점검하고, 시민들의 의견을 들으며 해결 방안을 모색했다.

시는 앞서 2022년 플랫폼사인 아프리카TV와 협력해 해당 지역 내 방송을 제한하고, 부천역 마루광장 환경개선 TF를 운영하며 경찰과 합동 단속·계도를 지속해 왔다.


하지만 최근 부천 북부역 일대에서 소음과 안전·상권피해 문제를 유발하는 막장 유튜버와 BJ의 방송이 다시 기승을 부리면서 주변 상권 피해와 도시이미지 훼손이 심각해지고 있다.


이에 따라 시는 부천역 일대 이미지 개선 전담 조직을 새롭게 꾸리고, 시설개선·공동체 협력·제도지원 3개 분야에서 종합대책을 본격 추진한다. 특히 일부 막장 유튜버가 부천에서 더 이상 수익을 창출할 수 없는 '부천시에서 돈벌이할 수 없는 구조'를 만들기 위한 강력한 대책을 강구할 방침이다.

조용익 부천시장이 지난달 29일 부천역 피노키오광장에서 열린 '틈만나면, 현장속으로'에서, 막장 유튜버 활동 근절 방안을 논의하고 있다. 부천시

먼저 원미경찰서와 합동으로 상시 광장 순찰과 불시 현장 합동점검을 강화하고, 소란 상황에 대해 엄정하게 단속하기로 했다. 민간 봉사단체와의 협력을 통한 순찰도 확대한다. 피노키오 광장 일대에는 범죄예방 환경설계(셉테드) 기법을 적용해 조형물 철거, 경계석·U형 볼라드 제거 등 1인 크리에이터가 머물기 어려운 구조적 환경을 조성한다.

또 상인 네트워크를 활성화하고 건전한 문화행사를 열어 부천시를 기행 방송의 무대가 아닌 디지털 문화도시로 만들겠다는 구상도 내놨다. 행정 대응도 대폭 강화해 주민과 상가 업주들을 위한 민원 상담 창구 운영, 질서 유지를 위한 캠페인과 홍보 활동, 관련 조례 제·개정, 특별사법경찰 운영 등 단속 근거 마련을 비롯해 1인 크리에이터·방송 플랫폼 관련 제도를 면밀히 검토해 나갈 계획이다.

조용익 부천시장이 지난달 29일 부천역 피노키오광장에서 열린 '틈만나면, 현장속으로'에서, 막장 유튜버 활동 근절 방안을 논의하고 있다. 부천시

조용익 부천시장은 "콘텐츠 제작과 표현의 자유는 존중돼야 하지만 시민 생활을 위협하는 행위는 결코 인정될 수 없다"라며 "행정은 시민의 재산과 안전을 지켜야 할 책무가 있는 만큼 부천시는 불법·기행적인 방송 활동을 뿌리 뽑기 위해 단호하게 대처하겠다"고 강조했다.


이어 "부천역 일대를 시민이 안심하고 찾을 수 있는 공간으로 회복시키고, 지역 상권도 되살리겠다"며 "모든 법적·행정적 수단을 총동원해 지역사회 안전과 질서 확립에 나서겠다"고 말했다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

