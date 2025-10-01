"김현지, 청탁 깔끔하게 처리하는 '제초제'…그래서 미움받나" 與 대변인 말

김지호 민주당 대변인, 김현지 실장 관련 언급

"성비위, 갑질, 청탁에 법과 원칙대로 처리"

"김혜경 여사가 유일하게 편한하게 생각해"

이재명 대통령의 측근으로 알려지면서 야권으로부터 공격받고 있는 김현지 대통령실 제1부속실장의 별명이 '제초제'라는 언급이 나왔다. 지난 2018년 경기도청 비서실에서 근무할 때부터 김 실장과 알고 지낸 김지호 더불어민주당 대변인은 지난달 29일 CBS 라디오 '박재홍의 한판승부' 인터뷰에서 "저희끼리는 김 실장을 제초제라고 놀리기도 했다"면서 "성비위나 갑질, 여러 사람의 청탁 등과 관련해 굉장히 깔끔하게 원칙대로, 법대로 처리하기 때문"이라고 말했다.

지난 8월 당시 김현지 대통령실 총무비서관(왼쪽)과 임웅순 국가안보실 안보2차장이 수석·보좌관 회의에 참석해 논의하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

김 대변인은 "(김 실장이) 굉장히 상냥하고 친절해 다른 사람들하고도 잘 지낸다"면서도 "함께 일하면서 가장 편했던 건 이분이 조직 내 레드팀 역할을 확실히 했던 부분"이라고 설명했다. 이어 "(김 실장은) '내가 뭐 잘못한 것도 없는데 왜'라며 아주 답답해할 것 같다"며 "'많은 청탁 등에 초월한 게 미움받고 있나' 이런 생각도 든다"고 주장했다.

그는 "이 대통령도 굉장히 편안하게 생각하지만, 김혜경 여사가 유일하게 편안하게 생각하는 이가 김 실장"이라며 "처음부터 왜 부속실장에 안 갔을까 싶었다"고 말했다. 이어 "아무래도 인수위가 없이 취임, 다른 역할을 좀 하다가 제자리로 간 것"이라면서 "김 실장이 국회 국정감사에 출석한다면 그런 오해 등은 싹 사그라질 것이다"라고 덧붙였다.

김 실장은 최근 야당으로부터 '정권 실세', '서열 1.5', 'V0' 등의 집중포화를 맞고 있다. 특히 지난 29일 당시 김 비서관의 국정감사 증인 채택을 두고 여야가 대립하는 가운데 대통령실이 김남준 1부속실장이 대변인으로, 김현지 총무비서관이 1부속실장으로 보직 이동을 한다고 발표해 야당의 반발이 거세졌다.

장동혁 국민의힘 대표. 김현민 기자 원본보기 아이콘

장동혁 국민의힘 대표는 지난달 29일 "일각에서 용산 대통령은 실제로는 이 대통령이 아니라 모든 실권이 김 비서관에게 있다, 김 비서관이 모든 중요한 의사결정을 한다는 말이 있다"며 "국정감사에 총무비서관이 출석하는 것은 지극히 당연한 일인데, 갑자기 국정감사에 출석시킨다고 하니 자리를 바꿨다"고 주장했다.

장 대표는 "대통령실 살림을 책임져야 할 총무비서관은 예산심사, 국정감사에 당연히 출석해 설명할 의무가 있다. 나오지 못할 이유가 뭐가 있나"라며 "다른 사람을 총무비서관으로 설명하게 하는 건 아무 문제가 없는데 김현지라는 사람만은 국회에 나와선 안 되는 이유가 뭔가. 그림자 대통령이 전 국민 앞에 드러나는 게 두려운 것이냐"라고 지적했다. 다만 대통령실은 김 실장의 국정감사 출석 여부에 대해 "국회가 결정하면 출석한다는 입장"이라고 밝힌 것으로 전해졌다.

김 실장은 과거 이 대통령이 집행위원장으로 몸담았던 성남참여자치시민연대에서 사무국장을 지내며 성남의료원 설립을 위한 시민운동을 함께하는 등 오랜 인연을 이어온 것으로 알려졌다. 또 이 대통령이 경기지사를 지내던 때 경기도청 비서실에서 근무했으며, 이후 국회의원 보좌관으로 국회에 들어왔다.





김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>