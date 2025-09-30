본문 바로가기
대통령실

한일 정상, 공동발표문 채택…저출산·고령화 공동 대응키로

송승섭기자

입력2025.09.30 18:10

이 대통령-이시바 총리, 공동발표문 채택
한일 공통 사회문제, 협의체 만들어 함께 논의

이재명 대통령과 이시바 시게루 일본 총리가 30일 부산 누리마루 APEC 하우스 기념관에서 악수하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령과 이시바 시게루 일본 총리가 저출산·고령화 등을 공동대응하기 위해 협의체를 운용하자는 내용의 공동발표문을 채택했다.


이 대통령과 이시바 총리는 30일 부산에서 76분가량 정상회담을 갖고 이같은 내용이 담긴 '한일 공통 사회문제 대응과 관련된 당국 간 협의체 운용 방안'에 합의했다. 방안은 공동발표문 형태로 공개됐다. 지난달 23일 일본 도쿄에서 두 정상이 17년 만에 공동발표문을 발표한 지 약 한 달 만이다.

두 정상은 한국과 일본의 공통 사회문제를 함께 대응하기 위해 협의체를 운용하기로 했다. 논의 주제는 ▲저출산·고령화 ▲국토균형성장 ▲농업 ▲방재 ▲자살대책 등 5개다. 협의는 양국의 주무 부처가 주도하고, 각자의 정책 경험과 성공 사례도 공유하기로 했다.


또 협의체 전반을 총괄하기 위해 한일 외교당국의 양자 협의 기회를 활용하자는 데 뜻을 모았다.


양 정상은 "이들 당국 간 협의체를 통해 각 분야에서 양국 관계자 간 의사소통 기회를 확대하고, 한일 간 공통 사회문제에 관한 다층적인 연계와 협력 강화를 위해 대응한다"고 밝혔다.




부산=송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
