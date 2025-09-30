자생한방병원, '인수위 특혜·비자금' 의혹에 "명백한 날조"

"엄정한 법적 조치 취할 것"

자생한방병원이 최근 일부 언론을 통해 제기된 '윤석열 대통령직인수위원회(인수위)' 사무실 제공 특혜 및 100억원대 비자금 조성 의혹에 대해 명백한 오보라고 강하게 반박했다.

자생한방병원은 30일 공식 입장문을 통해 모든 의혹을 전면 부인하며, 관련 보도에 대한 엄정한 법적 조치를 취할 것이라고 밝혔다. 앞서 일각에선 자생한방병원이 과거 윤석열 인수위에 비공식적으로 사무실을 제공하고, 그 대가로 추나요법 건강보험 적용 확대 등 정책적 특혜를 받았다는 의혹이 제기된 바 있다.

이에 대해 병원 측은 사실무근이라는 입장이다. 병원은 "당시 인수위와 공식적이고 정상적인 임대차 계약을 체결했으며, 현재도 계약서를 보관 중"이라고 했다.

입장문에 따르면 당시 인수위는 두달간 총 1100만 원(부가세 포함)의 임대료로 병원 건물 지하 일부를 대여했다. 이는 시세에 따른 정식 계약이었으며, 임대료에 대한 세무 신고 역시 투명하게 마쳤다는 것이 병원 측의 설명이다.

병원 측은 "거래 총액이 1100만 원에 불과한데, 이를 통해 막대한 이권이 걸린 건강보험 혜택을 받았다는 식의 주장은 명백한 날조"라며 "이는 특검이 외부 건물에 단기 임대 계약을 맺는 것과 같은 정상적인 계약 구조임에도 '비공식', '특혜'라는 표현으로 여론을 호도하고 있다"고 비판했다.

대선 직전 자생한방병원 및 관계사 간의 자금 거래를 통해 약 100억 원의 비자금을 조성한 정황이 포착되어 경찰이 횡령·배임 혐의로 수사 중이라는 의혹에도 전면 반박에 나섰다.

병원 측은 해당 자금에 대해 "건강기능식품 제품 개발 및 상품 홍보비로 정상 집행됐고, 모든 내역은 회계에 투명하게 반영됐다"고 해명했다.

그러면서 "이와 관련해 병원 관계자나 회계 담당자 중 누구도 조사받은 바 없다"며 "비자금 조성은 없었으며, 어떠한 불투명한 거래도 존재하지 않는다"고 강조했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr



