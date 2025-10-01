본문 바로가기
경찰, 산업재해 사망사고 전담 수사팀 신설

임춘한기자

입력2025.10.01 14:30

경찰청은 1일 산업재해 사망사고 사건을 전담으로 수사하는 팀을 17개 시·도경찰청에 신설한다고 밝혔다.


경찰은 기존 안전사고 수사 인력에서 추가로 정원을 확보하여 시·도경찰청 형사기동대 소속으로 20개팀·100명 규모의 '중대재해 수사팀'을 만들고, 경기도남부경찰청에 '중대재해 전담 과학수사팀'을 편성했다.

신설된 수사팀은 관할 내 산업재해 사망사고 수사를 전담한다. 또한 수사 전문성을 높이기 위해 경찰수사연수원 교육 과정 증설, 전문인력 확보 등 방안 마련할 예정이다. 아울러 관계기관인 고용노동부와의 수사협의체를 정례 운영하고, 인력 파견 및 지역 수사팀 간 직통회선 구축한다.


유재성 경찰청장 직무대행은 "일반 국민이 생계를 유지하기 위해 나가는 일터에서 발생하는 사고를 방지하는 것은 기본권 보호를 위해 필요하다"며 "수사를 통해 확인한 내용을 집중적으로 분석하여 제도 개선사항을 찾아내고, 사고 예방을 위한 활동도 병행해 나가겠다"고 말했다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
