BNK부산은행, 소상공인 지원 총1000억원 규모 ‘BNK 상생드림대출’ 출시

개인사업자 대상 최대 3000만원 지원



이자납부 연장·캐시백·AI 사업진단 등

BNK부산은행(은행장 방성빈)은 30일, 소상공인의 경영 안정을 돕기 위해 'BNK 상생드림대출'을 출시했다.

이번 상품은 경기 침체 속 소상공인의 자금난 해소에 도움을 줄 수 있도록 설계됐다.

대출 규모는 총 1000억원이며, 사업을 6개월 이상 이어온 개인사업자가 대상이다. 업체별 최대한도는 3000만원으로, 중도상환 수수료가 전액 면제돼 필요할 때 부담 없이 상환할 수 있다.

부산은행은 단순한 자금 지원을 넘어 다양한 편의 요소를 담았다. 고객이 자금 사정에 맞춰 이자 납부일을 조정할 수 있는 '이자납부 연장 옵션'을 도입했고, 1년간 성실하게 상환한 고객에게는 납부 이자의 일부를 환급하는 '성실 이자납부 캐시백 제도'를 운영한다.

또 캐시노트를 활용한 AI 기반 사업진단 보고서를 제공해 소상공인이 스스로 경영 상태를 점검하고 개선 방향을 찾을 수 있도록 지원한다.

부산은행은 이를 통해 소상공인의 자금 운용과 경영활동에 실질적인 보탬이 되겠다는 계획이다.

상품에 대한 자세한 내용은 모바일뱅킹과 가까운 영업점에서 확인할 수 있다.

부산은행 강석래 기업고객그룹장은 "이번 상품이 자금난으로 어려움을 겪는 소상공인에게 꼭 필요한 맞춤형 금융서비스가 되길 기대한다"며 "앞으로도 소상공인의 재기 지원을 위해 고객 중심의 차별화된 금융상품 출시에 최선을 다하겠다"고 말했다.





