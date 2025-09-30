본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

사건사고

尹 ‘외환 의혹’ 소환 조사 불응… 내란 특검 "형소법 절차 진행할 예정"

허경준기자

입력2025.09.30 15:23

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

특검 "尹 제외한 모든 피의자·참고인 조사 불응 없어"

윤석열 전 대통령이 26일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 '특수공무 집행 방해, 직권남용 권리행사 방해 혐의' 첫 재판에 출석해 있다. 사진공동취재단

윤석열 전 대통령이 26일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 '특수공무 집행 방해, 직권남용 권리행사 방해 혐의' 첫 재판에 출석해 있다. 사진공동취재단

AD
원본보기 아이콘

윤석열 전 대통령이 내란 특별검사팀(특별검사 조은석)의 소환 요구에 또다시 불응했다. 특검팀은 "형사소송법 절차에 따라 조치를 진행할 예정"이라고 밝혔다.


특검팀은 윤 전 대통령에게 '평양 무인기 투입' 등 외환 의혹과 관련해 오는 24일 피의자 신분으로 특검에 출석하라고 통보했다. 하지만 윤 전 대통령이 불응하자 이날 오전 10시 재차 출석을 요구했다. 그러나 윤 전 대통령은 아무런 응답을 하지 않고 불출석했다.

박지영 특검보는 30일 정례 브리핑에서 "윤 전 대통령은 이날 별도의 의견서나 불출석 사유서 제출 없이 소환에 불응했다"며 "윤 전 대통령을 제외한 모든 피의자나 참고인들은 조사에 불응하는 사람이 없었다. 지금 책임을 지겠다는 윤 전 대통령만 조사에 불응하고 있다"고 비판했다.


이어 "특검 소환에 불응하는 일반 피의자와 같이 형사소송법 절차에 따라 (향후 조치를) 진행할 예정"이라고 덧붙였다.


아울러 특검팀은 이날 '국회 계엄 해제 방해 의혹'과 관련해 참고인 조사에 응하지 않은 김태호 국민의힘 의원을 상대로 공판 전 증인신문 할 계획이었으나 김 의원이 불출석 사유서를 내면서 불발됐다.

박 특검보는 "증인신문 기일은 추후로 연기될 것"이라며 "수사 기한 내에 허용되는 범위에서 최대한 조사를 위해 노력하겠다"고 밝혔다.





허경준 기자 kjune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

韓 대학 중 단연 1위…세계서 가장 영향력 있는 1% 연구자들 7명 채용하자 '넘사벽'[대학 대전환]⑬ 韓 대학 중 단연 1위…세계서 가장 영향력 있는 1%... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'보석' 같은 여행지 있었네"남들 가는 식상한 곳 말고, 여기요 여기"

유제품 끊으면 살 빠져?…'항염증 다이어트' 연구해보니

교회 권사 정청래, 불교 법명 받은 사연

"없어서 못 사요" 뮷즈 대박에…'연봉 최대 10%' 인센티브 받는다

물 들어올 때 노젓던 라인·네이트온…카카오톡 "나 다시 돌아왔어"

대한항공 "아시아나 마일리지 10년 유지…탑승 1대1 전환"

'여자 아베'vs'펀쿨섹좌'…日자민당 총재 선거 열전

새로운 이슈 보기