尹 ‘외환 의혹’ 소환 조사 불응… 내란 특검 "형소법 절차 진행할 예정"

특검 "尹 제외한 모든 피의자·참고인 조사 불응 없어"

윤석열 전 대통령이 내란 특별검사팀(특별검사 조은석)의 소환 요구에 또다시 불응했다. 특검팀은 "형사소송법 절차에 따라 조치를 진행할 예정"이라고 밝혔다.

특검팀은 윤 전 대통령에게 '평양 무인기 투입' 등 외환 의혹과 관련해 오는 24일 피의자 신분으로 특검에 출석하라고 통보했다. 하지만 윤 전 대통령이 불응하자 이날 오전 10시 재차 출석을 요구했다. 그러나 윤 전 대통령은 아무런 응답을 하지 않고 불출석했다.

박지영 특검보는 30일 정례 브리핑에서 "윤 전 대통령은 이날 별도의 의견서나 불출석 사유서 제출 없이 소환에 불응했다"며 "윤 전 대통령을 제외한 모든 피의자나 참고인들은 조사에 불응하는 사람이 없었다. 지금 책임을 지겠다는 윤 전 대통령만 조사에 불응하고 있다"고 비판했다.

이어 "특검 소환에 불응하는 일반 피의자와 같이 형사소송법 절차에 따라 (향후 조치를) 진행할 예정"이라고 덧붙였다.

아울러 특검팀은 이날 '국회 계엄 해제 방해 의혹'과 관련해 참고인 조사에 응하지 않은 김태호 국민의힘 의원을 상대로 공판 전 증인신문 할 계획이었으나 김 의원이 불출석 사유서를 내면서 불발됐다.

박 특검보는 "증인신문 기일은 추후로 연기될 것"이라며 "수사 기한 내에 허용되는 범위에서 최대한 조사를 위해 노력하겠다"고 밝혔다.





