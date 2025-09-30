본문 바로가기
오동동복지패밀리봉사회, 추석 맞이 제수음식 나눔

영남취재본부 송종구기자

입력2025.09.30 12:25

이웃사랑 실천으로 따뜻한 한가위 실현

경남 창원특례시 마산합포구 오동동은 30일 오동동복지패밀리봉사회에서 관내 소외계층을 위한 추석 맞이 제수음식 나눔 행사를 열었다.

복지패밀리 단체 사진.

복지패밀리 단체 사진.

이번 행사는 지역 내 독거노인, 장애인, 저소득 가정을 대상으로 추석 명절의 온정을 전하고자 마련됐다. 회원들은 오전부터 다 함께 모여 직접 생선을 손질하는 등 제수음식을 준비해 총 100가구에 전달했다.


음식 전달은 봉사회원들이 각 세대를 직접 방문해 거동이 불편한 이웃들에게는 말벗이 됐다.

조은숙 오동동복지패밀리봉사회장은 "가족과 함께 시간을 보내기 어려운 이웃들에게 조금이나마 따뜻한 명절 분위기를 전할 수 있어 보람을 느낀다"고 말했다.


조일용 오동동장은 "추석 명절을 맞아 따뜻한 이웃사랑을 실천해 주신 오동동복지패밀리봉사회 회원들께 감사드린다"며 "올 추석 소외되는 주민 없이 모두가 행복한 한가위 보내길 바란다"고 밝혔다.




영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

