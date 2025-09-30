[포토] 협약식장 들어서는 권대영 부위원장-조용병 회장

권대영 금융위원회 부위원장과 조용병 전국은행연합회장이 30일 서울 중구 은행회관에서 열린 '산업 구조혁신 지원 금융권 협약식'에 참석하기 위해 협약식장에 들어서고 있다.







