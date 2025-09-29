신세계 센텀시티, 애니메이션 캐릭터 굿즈 뽑기 ‘이치방쿠지’ 매장 오픈

신세계 센텀시티는 다양한 애니메이션 캐릭터 굿즈를 뽑을 수 있는 '이치방쿠지' 매장을 오픈했다.

이치방쿠지는 '드래곤 볼', '원피스'부터 최근 '귀멸의 칼날', '주술회전'등 애니메이션의 인기가 높아짐에 따라 관련된 캐릭터 IP를 활용한 다양한 굿즈(피규어·포토카드 등)를 뽑기 방식을 통해 판매한다.

키오스크 결제를 통해 랜덤 뽑기로 진행되지만, 꽝은 없다.

매장 오픈을 기념해 이치방쿠지 6회 이상 구매 시, 이치방쿠지 퍼리 파우치 증정(선착순 500개)과, 이치방쿠지 SNS 계정 팔로우 시, 멀티 클리너 스티커 증정(선착순 500개), 라스트 원 상 획득 시 라스트 원 아크릴 스탠드 증정(선착순 500개)한다.

이치방쿠지는 신세계 센텀시티 지하 2층 하이퍼그라운드에서 만나 볼 수 있다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



