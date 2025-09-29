본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

"준비 이상 무" … 고성군, 경남고성공룡세계엑스포 현장 최종점검

영남취재본부 송종구기자

입력2025.09.29 14:11

시계아이콘00분 45초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

본격적인 손님맞이 완벽

경남 고성군은 오는 10월 1일 개막하는 2025경남고성공룡세계엑스포의 성공적인 개최를 위해 29일 행사 주관 기관인 고성문화관광재단과 함께 행사장인 당항포관광지에서 최종 현장 점검을 실시했다.

이상근 고성군수가 경남고성공룡세계엑스포 현장을 최종 점검하고 있다.

이상근 고성군수가 경남고성공룡세계엑스포 현장을 최종 점검하고 있다.

AD
원본보기 아이콘

이번 점검에는 이상근 군수가 직접 참석해 퍼레이드 및 서커스 등 주요 공연행사의 리허설을 참관하고, 4D·5D 영상 콘텐츠와 새롭게 선보이는 브레드이발소 특별전시관을 꼼꼼히 살폈다.


특히, 꽃으로 뒤덮인 국내 최대 규모의 플라워사우러스, 실제 쥬라기공원에 온 듯한 생생함을 자랑하는 야외 작동 공룡들은 볼거리뿐만 아니라 안전성까지 확보된 것으로 확인돼 본격적인 손님맞이를 위한 완벽한 준비를 마쳤다.

이상근 군수는 "올해는 새롭고 다채로운 콘텐츠를 많이 준비한 것으로 알고 있다"며 "행사의 가장 중요한 부분은 관람객과 종사자의 안전이니행사기간동안 시설물과 안전에 각별히 신경을 써 달라"고 당부했다.


한편, 2006년 첫 개최 이후 올해로 9번째를 맞이하는 2025경남고성공룡세계엑스포는 10월 1일부터 11월 9일까지 40일간 당항포관광지에서 열린다.


올해 엑스포는 "공룡과 함께 춤을"이라는 주제로, 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 다양한 콘텐츠로 채워진다. 국내 최초로 익룡이 나는 모습을 실제로 볼 수 있는 '익룡이 날다', 꽃으로 꾸며진 대형 공룡 포토존 '플라워사우루스', 인기 캐릭터 브레드 이발소, 폐품을 활용한 예술작품 전시 및 체험 '정크아트', 중국 최고의 기예단인 서커스와 화려한 불꽃쇼, 온 가족이 함께하는 공룡 퍼레이드 등 다채로운 프로그램이 방문객들에게 잊지 못할 추억을 선사할 예정이다.

한편, 공룡엑스포 예매권 온라인 구매는 티켓판매사 잇펀을 통해 가능하며, 엑스포 행사 문의 및 예매권 오프라인 구매는 고성문화관광재단으로 하면 된다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"카카오톡보다 훨씬 편해"…'친구탭'에 뿔난 직장인들 '네이트온' 갈아타나 "카카오톡보다 훨씬 편해"…'친구탭'에 뿔난 직장... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"의사 면허 걸겠습니다" 자신 있게 말하던 S대 출신 전문의, 알고 봤더니

K여권파워 믿다간 낭패…유럽서 공항 대기시간 길어져, 무슨 일?

카카오톡에 불만 커진 직장인들 "네이트온 갈아탈까?"

"니하오 유커" 오늘부터 100만명 이상 몰려온다

당근·오렌지에 '이것' 넣으면 뱃살 쏙… SNS서 화제인 '마법의 음료'

'포스트 엔비디아' 직면…젠슨 황 "美中 반도체 격차 '나노 초'"

윤석열, 내란재판 또 불출석…尹측 "지난주 재판 이후 구토·현기증 이어져서"

새로운 이슈 보기