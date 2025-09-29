고창군, '청년의 날 기념행사' 성료

'청년이 만드는 미래, 고창과 함께' 주제

전북 고창군은 지난 27일 고창읍 담마북카페에서 '2025청년의날 기념행사-청년미래 팝업스토어'를 개최했다.

고창군이 지난 27일 고창읍 담마북카페에서 개최한 '2025청년의날 기념행사-청년미래 팝업스토어'가 성황리에 마무리됐다.

29일 군에 따르면 이번 행사는 200여명의 청년과 군민이 함께한 가운데 '청년이 만드는 미래, 고창과 함께!'를 주제로, 청년들의 도전과 성과를 군민과 공유하고 청년친화도시 고창으로 도약하는 뜻깊은 자리로 마련됐다.

특히 '제1회 고창군 청년상' 시상식이 열려 지역사회를 빛낸 청년들의 열정과 노고를 격려했다. 청년기업가 분야 수상자로 선정된 주지은씨는 고창의 농산물을 이용해 참신한 아이디어와 창업 성과를 보여줬다.

또 봉사분야 수상자 이동일씨는 이웃을 위해 꾸준히 봉사활동을 이어왔고, 코로나19 시기에는 방역 및 생필품 나눔 활동으로 군민들에게 큰 귀감이 됐다.

청년창업가 성과공유회에서는 참신한 아이디어와 실제 창업 사례가 발표돼 참석자들의 눈길을 끌었다. 내부 행사장에서는 청년들이 직접 기획한 케이크·고체향수·키링 만들기 등 체험 프로그램, 버스킹 공연, 성과공유 전시회 등이 운영돼 군민들에게 즐거운 시간을 선사했다.

홍보존에서는 고창군 로컬JOB센터가 청년일자리 정책 홍보와 구인·구직 상담 부스를 마련해 실질적인 정보제공의 장을 열었으며, 인구정책팀도 인구정책 설문조사와 고향사랑기부제 홍보 부스를 운영해 청년과 군민들의 관심을 모았다. 청년친화도시 포토존 인증 이벤트로 청년과 군민 모두가 함께 어울릴 수 있는 축제 분위기를 한층 고조시켰다.

심덕섭 군수는 "고창군이 청년친화헌정대상 종합대상을 수상한 데 이어 청년의 날을 계기로 청년친화도시 고창으로 힘차게 도약하겠다"며 "청년이 행복하고 도전이 존중받는 도시를 만들기 위해 청년들과 늘 함께하겠다"고 말했다.





