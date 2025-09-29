본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

고창군, '청년의 날 기념행사' 성료

호남취재본부 김우관기자

입력2025.09.29 10:07

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

'청년이 만드는 미래, 고창과 함께' 주제

전북 고창군은 지난 27일 고창읍 담마북카페에서 '2025청년의날 기념행사-청년미래 팝업스토어'를 개최했다.

고창군이 지난 27일 고창읍 담마북카페에서 개최한 '2025청년의날 기념행사-청년미래 팝업스토어'가 성황리에 마무리됐다. 고창군 제공

고창군이 지난 27일 고창읍 담마북카페에서 개최한 '2025청년의날 기념행사-청년미래 팝업스토어'가 성황리에 마무리됐다. 고창군 제공

AD
원본보기 아이콘

29일 군에 따르면 이번 행사는 200여명의 청년과 군민이 함께한 가운데 '청년이 만드는 미래, 고창과 함께!'를 주제로, 청년들의 도전과 성과를 군민과 공유하고 청년친화도시 고창으로 도약하는 뜻깊은 자리로 마련됐다.


특히 '제1회 고창군 청년상' 시상식이 열려 지역사회를 빛낸 청년들의 열정과 노고를 격려했다. 청년기업가 분야 수상자로 선정된 주지은씨는 고창의 농산물을 이용해 참신한 아이디어와 창업 성과를 보여줬다.

또 봉사분야 수상자 이동일씨는 이웃을 위해 꾸준히 봉사활동을 이어왔고, 코로나19 시기에는 방역 및 생필품 나눔 활동으로 군민들에게 큰 귀감이 됐다.


청년창업가 성과공유회에서는 참신한 아이디어와 실제 창업 사례가 발표돼 참석자들의 눈길을 끌었다. 내부 행사장에서는 청년들이 직접 기획한 케이크·고체향수·키링 만들기 등 체험 프로그램, 버스킹 공연, 성과공유 전시회 등이 운영돼 군민들에게 즐거운 시간을 선사했다.


홍보존에서는 고창군 로컬JOB센터가 청년일자리 정책 홍보와 구인·구직 상담 부스를 마련해 실질적인 정보제공의 장을 열었으며, 인구정책팀도 인구정책 설문조사와 고향사랑기부제 홍보 부스를 운영해 청년과 군민들의 관심을 모았다. 청년친화도시 포토존 인증 이벤트로 청년과 군민 모두가 함께 어울릴 수 있는 축제 분위기를 한층 고조시켰다.

심덕섭 군수는 "고창군이 청년친화헌정대상 종합대상을 수상한 데 이어 청년의 날을 계기로 청년친화도시 고창으로 힘차게 도약하겠다"며 "청년이 행복하고 도전이 존중받는 도시를 만들기 위해 청년들과 늘 함께하겠다"고 말했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"카카오톡보다 훨씬 편해"…'친구탭'에 뿔난 직장인들 '네이트온' 갈아타나 "카카오톡보다 훨씬 편해"…'친구탭'에 뿔난 직장... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"의사 면허 걸겠습니다" 자신 있게 말하던 S대 출신 전문의, 알고 봤더니

K여권파워 믿다간 낭패…유럽서 공항 대기시간 길어져, 무슨 일?

카카오톡에 불만 커진 직장인들 "네이트온 갈아탈까?"

"전설이 돌아왔다"…편의사양 늘린 '쏘나타 디 엣지' 출시

"니하오 유커" 오늘부터 100만명 이상 몰려온다

낙찰가 '3억2929만2929원'…패션성지 '성수역=무신사역' 부역명 확정

막 오른 금융지주 차기 회장 레이스…관전 포인트는?

새로운 이슈 보기