시몬스, '블랙 시몬스 데이' 프로모션 진행

이성민기자

입력2025.09.29 09:22

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

할인 혜택·사은품 증정 행사

시몬스가 블랙 프라이데이 시즌을 앞두고 다양한 혜택을 담은 '블랙 시몬스 데이(BLACK SIMMONS DAY)' 프로모션을 진행한다고 29일 밝혔다.


시몬스는 이번 프로모션을 통해 예비부부를 비롯해 이사를 준비하는 가족 단위 고객, 자녀 침대를 고민 중인 학부모 등에게 매트리스·프레임·베딩류·퍼니처·룸세트 등에 대해 가격 할인 혜택을 제공한다.

시몬스가 '블랙 시몬스 데이' 프로모션을 진행한다. 시몬스

사은품 행사도 마련돼 있다. 500만 원 이상 구매 시 매트리스 커버 1개와 룸 스프레이(총 10만원 상당)를, 800만원 이상 구매 시 매트리스 커버 1개와 화이트 컬렉션 루밀라 침구세트·룸 스프레이(총 62만원 상당), 1100만 원 이상 구매 시 매트리스 커버 1개와 화이트 컬렉션 루밀라 침구세트·올시즌 구스 듀벳 및 룸 스프레이(총 147만원 상당)를 제공한다.


뷰티레스트 블랙 구매 시에는 퀸즈밀러 프리미엄 구스 듀벳 1개와 블랙 포레스트 구스 듀벳 및 필로우, 디퓨저 등 최대 299만 원 상당의 사은품을 사이즈 구간에 따라 증정한다.


자세한 내용은 시몬스 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
