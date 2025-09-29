본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

서울불꽃축제 총기 난사 협박 30대 여성 긴급체포

호남취재본부 송보현기자

입력2025.09.29 08:06

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

SNS에 살해 예고 댓글…시민 신고로 추적
경찰 “총기·폭발물 발견 안돼…허위 여부 수사 중”
휴대전화 포렌식 후 신병 처리 검토

서울불꽃축제를 앞두고 SNS에 총기 난사 협박 글을 올린 30대 여성이 경찰에 붙잡혔다.


광주경찰청은 신고 접수 몇 시간 만에 국제공조를 거쳐 피의자를 특정하고, 주거지에서 긴급체포했다고 28일 밝혔다.

서울불꽃축제 총기 난사 협박 30대 여성 긴급체포
AD
원본보기 아이콘

A씨는 수도권에 거주하는 30대 여성 회사원으로, 전날 오후 인스타그램 게시물에 "불특정 다수를 대상으로 총기 난사 범죄를 저지르겠다"는 내용의 댓글을 단 혐의(형법상 공중협박죄)를 받고 있다. 이 글을 본 한 광주시민이 112에 신고하면서 수사가 시작됐다.

경찰은 같은 날 저녁 신고를 접수한 뒤 즉시 국제공조를 통해 피의자를 특정하고, 28일 아침 A씨의 주거지에서 긴급체포했다. 경찰에 따르면 A씨를 긴급체포할 당시 총기나 폭발 위험물은 발견되지 않았다.


경찰은 현재 압수한 휴대전화에 대한 디지털 포렌식을 진행 중이며, 피의자 조사 후 신병 처리 여부를 검토할 예정이다.


광주 경찰 관계자는 "살해 예고 글은 사회적 불안을 초래하는 중대한 범죄로 형사책임은 물론 민사책임까지 질 수 있다"며 "홧김이나 장난으로라도 절대 해서는 안 된다"고 강조했다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'터질게 터졌다' 대통령마저 美비자 취소되자…"유엔 본부 옮기자" 주장도 '터질게 터졌다' 대통령마저 美비자 취소되자…"유... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

K여권파워 믿다간 낭패…유럽서 공항 대기시간 길어져, 무슨 일?

카카오톡에 불만 커진 직장인들 "네이트온 갈아탈까?"

"전설이 돌아왔다"…편의사양 늘린 '쏘나타 디 엣지' 출시

"니하오 유커" 오늘부터 100만명 이상 몰려온다

"'수수료 100배 인상' 미국 왜 가나" 전문직에 '러브콜' 보낸 캐나다 총리

잇단 고장에 한달 쉬는 한강버스… 오세훈 "시민 안심할 수 있도록 조치"

美 관세 선수출 효과 제한…시행 후 수출은 미국外 확대

새로운 이슈 보기