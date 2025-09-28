본문 바로가기
'오세훈 저격수' 고민정, 한강버스 직격 "2시간이면 제주도도 다녀오겠다"

오유교기자

입력2025.09.28 19:59

언론사 홈 구독
열흘간 2.5만명 이용했지만 잇단 결함으로 운항 중단
전기 계통·방향타 등 잇따른 고장에 서울시 ‘무승객 운항’ 전환
고민정 의원 “출근용 버스 멈췄으니 출근도 멈추라”
서울시 “안전 강화 위해 정기권 전액 환불…점검 뒤 정상화”

서울시가 잇단 결함 논란을 빚은 한강버스의 운항을 열흘 만에 전면 중단하기로 하자, 고민정 더불어민주당 의원이 "시민 안전을 담보로 성급하게 배를 띄웠다"며 오세훈 서울시장의 사과를 촉구하고 나섰다.

'오세훈 저격수' 고민정, 한강버스 직격 "2시간이면 제주도도 다녀오겠다"
고 의원은 28일 페이스북을 통해 "(오 시장은) 출퇴근용으로 한강버스를 만든다고 하지 않았느냐"며 "2시간이면 (서울에서) 제주도도 다녀오겠다"고 했다.


또한 "출근용 배를 한 달간 중지시킨다고 하니 출근도 한 달간 중지시켜 주시는 겁니까"라고 반문하며 "성능 점검조차 마치지 않은 배에 서울시민을 태운 성급함에 대해 오세훈 시장은 사과해야 한다"고 지적했다.

그는 "열흘 새 네 번째 고장"이라며 "교통수단은 시민 안전과 직결되는 사안인 만큼 최소한의 성능 점검은 마친 뒤 운항했어야 했다"고 비판했다.


서울시는 지난 22일 전기 계통 이상, 26일 방향타 고장 등 결함이 반복된 한강버스의 시민 탑승을 29일부터 한 달간 중단하고, 하루 14회 운항하는 '무승객 시범운항'으로 전환해 성능 안정화 작업을 진행한다고 밝혔다.


박진영 서울시 미래한강본부장은 "열흘간 약 2만 5000명이 이용한 한강버스를 더 안전하고 편안한 교통수단으로 운영하기 위해 불가피하게 결정했다"며 "철저한 점검을 통해 신뢰할 수 있는 대중교통으로 거듭나겠다"고 말했다. 서울시는 이미 판매된 정기권은 전액 환불할 예정이다.

한편 고 의원과 오 시장은 과거 정치적 '악연'으로 유명하다. 고 의원은 지난 2020년 21대 총선에서 서울 광진구을 선거구에 출마해 당시 미래통합당 후보였던 오 시장과 맞붙었다. 오 시장을 상대로 접전 끝에 2.5%포인트(2747표) 차 신승을 거두며 국회에 입성했다. 이 때문에 정치권에서는 고 의원을 '오세훈 잡는 저격수'로 부르기도 한다. 고 의원은 오 시장의 주요 정책에 대해 꾸준히 견제의 목소리를 내왔다.





오유교 기자 5625@asiae.co.kr
언론사 홈 구독
