대통령실 "경제부총리가 말한 환율 협상, 관세 협의 아니다…환율조작국 논의"

송승섭기자

입력2025.09.28 14:53

강유정 대통령실 대변인이 28일 용산 대통령실에서 이날 오전 이재명 대통령이 주재한 국가정보자원관리원 화재 관련 긴급비상대책회의 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스

강유정 대통령실 대변인이 28일 용산 대통령실에서 이날 오전 이재명 대통령이 주재한 국가정보자원관리원 화재 관련 긴급비상대책회의 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스

대통령실은 28일 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관의 '환율협상'이 환율조작국 지정 문제와 관련된 것이라고 설명했다.


강유정 대통령실 대변인은 이날 용산 대통령실 브리핑에서 "제가 확인한 바로는 관세 문제와 연동되는 협의가 아니었다고 한다"고 말했다.

구 부총리는 27일 인천국제공항을 통해 입국하며 기자들에게 "환율협상에 대해 미국과 협의가 이번에 완료가 됐고 조만간 발표할 계획"이라고 밝혔다. 이에 대미투자펀드 3500억달러 운용방식과 관련해 한미 통화스와프 논의가 이뤄진 것 아니냐는 관측이 나왔다.


하지만 강 대변인은 "미국에서 (다른 나라의) 환율조작국 지정 여부에 관해 판단을 내리지 않느냐"며 "이 부분에 있어 한국은 환율 조작국이 아니라는 판단이 있었던 것으로 안다"고 얘기했다.


그러면서 "(관세 협상은) 국익을 최우선의 전제로 두고 계속 진행하는 중"이라고 강조했다.

현재 한국은 환율조작국보다 한 단계 낮은 '환율관찰 대상국'이다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
