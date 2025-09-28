전한길, 수척한 윤석열 보고 오열 "상남자…목숨 걸고 지킬 것"

흰머리와 야윈 모습에 울먹

"보수의 가치 보여준 지도자"

전 한국사 강사이자 유튜버로 활동하는 전한길 씨가 지난 26일 서울중앙지법에 출석한 윤석열 전 대통령을 보고 눈물을 흘렸다. 영상은 다음 날 그의 유튜브 채널에 직접 공개했다.

28일 전한길 씨가 운영하는 유튜브 채널 '전한길뉴스 1웨이뉴스(waynews)'에는 '尹을 본 전한길 반응이…'라는 제목의 짧은 영상이 올라와 있다. 영상에는 26일 재판장에 들어서는 윤 전 대통령을 바라보던 전한길 씨가 시선을 떼지 못한 채 눈시울을 붉히는 장면이 담겼다.

전 씨는 영상에서 "윤석열 전 대통령이 너무나 수척하고 안타까운 모습을 보이셨다"고 운을 뗐다. 그는 "그럼에도 불구하고 법정 안에서 국민 앞에 고개 숙여 인사하신 것은 예의를 갖춘 태도였다"고 평가했다. 이어 "이게 바로 보수주의 가치이자 진정한 상남자라고 생각한다. 저는 같은 남자로서 윤 전 대통령을 정말 존경한다"고 말했다.

윤석열 전 대통령이 26일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 특수공무집행방해, 직권남용 권리행사방해 등 혐의 사건 1차 공판에 출석해 있다. 사진공동취재단 원본보기 아이콘

그는 "진짜 대통령은 누구냐, 이재명 대통령이냐, 윤 전 대통령이냐"라고 반문하며 "윤 전 대통령을 반국가 세력으로부터 지켜내야 하지 않겠나. 저는 목숨 걸고 지킬 것"이라고 강한 의지를 드러냈다.

지난 26일 서울중앙지법 형사합의35부(부장판사 백대현)는 특수공무집행방해 및 직권남용권리행사 방해 등의 혐의로 기소된 윤 전 대통령의 첫 공판과 보석 심문을 진행했다. 법원은 이 중계 요청을 허용해 일부 절차가 녹화 형태로 중계됐다.

윤 전 대통령은 오전 10시께 정장을 입고 법정에 모습을 드러냈다. 그가 착용한 복장 왼편에는 수용번호 배지가 달려 있었다. 흰머리가 눈에 띄게 늘고, 전반적으로 몸이 많이 쇠약해 보였다는 목격도 전해졌다.

윤 전 대통령은 보석 심문 과정에서 "구속 이후 1.8평 방 안에서 지내는 것 자체가 고통스러웠다"며 변호인 접견조차 중요한 운동이었다는 취지의 발언을 한 것으로 알려졌다. 또 "불구속 상태에서 협조하지 않은 것은 없다. 재판을 미루려는 뜻은 없었다"고도 했다.

재판부는 심문을 마친 뒤 윤 전 대통령의 석방 여부를 추후 결정하겠다고 밝혔다. 다음 공판 일정은 다음 달 10일 오전 10시 15분이며 이후 매주 화·금요일마다 재판이 이어질 전망이다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr



