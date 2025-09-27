본문 바로가기
과기정통부, 행정시스템 장애 대응 위기경보 '심각' 상향

서소정기자

입력2025.09.27 13:37

배경훈 장관 주재 중앙수습본부 구성

배경훈 과학기술정보통신부 장관 연합뉴스

과학기술정보방송통신부는 27일 국가정보자원관리원(국정자원) 화재에 따른 행정 시스템 장애로 배경훈 장관 주재 상황판단회의를 개최하고, 위기 경보를 '경계' 단계에서 '심각'으로 상향했다고 밝혔다.


과기정통부는 "국정자원 대전 본부 화재 이후 24시간 비상근무 체계에 들어갔다"면서 "장애 상황을 신속히 알리고 소통하면서 국민들의 불편과 피해를 줄일 수 있도록 노력하고 있다"고 말했다.

현재 과기정통부와 소속기관 홈페이지, 내부 행정지스템과 우체국 금융 우편 서비스 등의 시스템에 장애가 발생하고 있는 상황이며, 우체국 서비스에 대해서는 행정안전부 긴급재난문자를 통해 장애 상황을 전파하고 있다.


과기정통부는 국민 불편이 큰 우체국 금융·우편 서비스 상황을 국민들에게 신속히 알리는 한편 국정자원과 협력해 이용 가능한 최대한의 자원을 활용해 조속히 서비스가 재개될 수 있도록 노력할 계획이다.




서소정 기자 ssj@asiae.co.kr
