尹 "생존 자체 힘들어, 재판·특검 조사 응하기 어려워"

尹, 보석 심문서 직접 발언… "위급 상태 아니지만, 나오는 것 힘들어"

"보석 인용시 운동 하면서 사법 절차에 적극 협조할 것"



윤석열 전 대통령이 구속 상태에선 재판과 특별검사팀의 조사에 응하기 어렵다고 밝혔다.

서울중앙지법 형사합의35부(부장판사 백대현) 심리로 26일 열린 보석(보증금 등 조건을 건 석방) 심문에서 직접 발언 기회를 얻은 윤 전 대통령은 "주 4∼5회 재판해야 하고, 특검에서 부르면 가야 하는데, 구속 상태에서는 제가 못한다"고 말했다.

윤석열 전 대통령이 26일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 '특수공무 집행 방해, 직권남용 권리행사 방해 혐의' 첫 재판에 출석하며 고개숙여 인사하고 있다. 2025.9.26 사진공동취재단 AD 원본보기 아이콘

'별건으로 재판받는 사건 재판에 왜 출석하지 않느냐'는 재판부 질문에 윤 전 대통령은 "일단 구속이 되고 나서 1.8평짜리 방 안에서 '서바이브'(생존)하는 것 자체가 힘들었다"며 "방 밖으로 못 나가게 하는데, 강력범 이런 게 아니면 약간의 위헌성이 있다"고 말했다.

또 "신속 재판이라고 특검에서 이야기하는데 특검이 계속 재판을 끌어왔다"며 "불구속 상태에서는 재판이나 특검 소환에 모두 성실하게 임했다"고 강조했다.

윤 전 대통령은 "외환죄를 조사한다고 또 소환장이 왔는데, 응하기 시작하면 몇 번을 부를지 알 수 없다"며 "주 4∼5회 재판해야 하고, 주말에 특검에서도 오라고 하면 가야 하는데, 구속 상태에서 응하는 게 불가능하다"고 목소리를 높였다.

건강 문제와 관련해서는 "숨 못 쉴 정도의 위급한 상태는 아니지만, 여기 나오는 것 자체가 보통 일이 아니다"며 "보석을 인용해주시면 아침과 밤에 운동도 조금씩 하고, 당뇨식도 하면서 사법 절차에 협조하겠다"고 말했다.

윤석열 전 대통령이 26일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 '특수공무 집행 방해, 직권남용 권리행사 방해 혐의' 첫 재판에 출석해 있다. 사진공동취재단 원본보기 아이콘

윤 전 대통령은 특검팀이 자신을 수사하는 것에 대해서도 비판했다. 윤 전 대통령은 "기소된 사건을 보면 전직 대통령에 대해 기소할 만한 것인지 모르겠다"며 "대통령은 많은 재량권을 가지고 있는데 정말 유치하기 짝이 없다"고 주장했다.

'만약 청구가 인용돼 석방되면 재판에 성실하게 출석하고, 구속 상태에 계속 있다고 하면 출정을 거부하겠다는 것이냐'는 재판부의 질문에 윤 전 대통령은 "거부라기보다 원활하게 하기에 체력적으로 많이 힘들다"며 "현실적으로 일주일에 몇 회씩 하는 건 쉽지 않겠다는 생각이 든다"고 답했다.





허경준 기자 kjune@asiae.co.kr



