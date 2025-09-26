본문 바로가기
유통

SSG닷컴, 추석 선물세트 본매장…최대 50% 할인·상품권 증정

김흥순기자

입력2025.09.26 08:40

27일부터 진행
29일까지 3일간 10% 장바구니 쿠폰 지급

SSG닷컴(쓱닷컴)은 27일부터 추석 명절 선물세트 본매장을 운영한다고 26일 밝혔다.


SSG닷컴, 추석 선물세트 본매장…최대 50% 할인·상품권 증정
대표 상품으로는 '1++ No.9 한우'와 LA갈비, 영광 법성포 보리굴비, 완도 활전복, 사과·배·애플망고·샤인머스캣이 포함된 쓱닷컴 단독 기획 '정담' 혼합 세트 등이 있다. 홍삼, 마누카꿀 등 건강식품도 만나볼 수 있다.

화과자, 마롱글라세 등 디저트 세트, 오설록·로얄오차드 등의 티 세트, 트러플 오일, 전통주 등 이색 선물과 뷰티 디바이스와 안마의자 등 가전도 준비했다.


행사카드 결제 시 상품에 따라 최대 50% 할인 혜택을 제공하고 구매 금액에 따라 최대 50만원 상품권 증정 또는 즉시할인 혜택도 받아볼 수 있다. 오는 29일까지는 10% 장바구니 쿠폰도 추가로 지급한다. SSG닷컴에서 판매하는 대부분의 선물세트는 비대면 '선물하기' 기능을 통해 전할 수도 있다.


방승재 SSG닷컴 마케팅담당은 " 이마트 , 신세계 백화점 세트는 물론, 쓱닷컴 단독 선물까지 다채로운 상품을 준비했다"며 "본매장 기간 제공하는 할인, 상품권 혜택이 합리적인 명절 준비에 보탬이 되길 바란다"고 말했다.




김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
아시아경제(www.asiae.co.kr)

