SSG닷컴, 추석 선물세트 본매장…최대 50% 할인·상품권 증정

27일부터 진행

29일까지 3일간 10% 장바구니 쿠폰 지급

SSG닷컴(쓱닷컴)은 27일부터 추석 명절 선물세트 본매장을 운영한다고 26일 밝혔다.

대표 상품으로는 '1++ No.9 한우'와 LA갈비, 영광 법성포 보리굴비, 완도 활전복, 사과·배·애플망고·샤인머스캣이 포함된 쓱닷컴 단독 기획 '정담' 혼합 세트 등이 있다. 홍삼, 마누카꿀 등 건강식품도 만나볼 수 있다.

화과자, 마롱글라세 등 디저트 세트, 오설록·로얄오차드 등의 티 세트, 트러플 오일, 전통주 등 이색 선물과 뷰티 디바이스와 안마의자 등 가전도 준비했다.

행사카드 결제 시 상품에 따라 최대 50% 할인 혜택을 제공하고 구매 금액에 따라 최대 50만원 상품권 증정 또는 즉시할인 혜택도 받아볼 수 있다. 오는 29일까지는 10% 장바구니 쿠폰도 추가로 지급한다. SSG닷컴에서 판매하는 대부분의 선물세트는 비대면 '선물하기' 기능을 통해 전할 수도 있다.

방승재 SSG닷컴 마케팅담당은 "이마트, 신세계 백화점 세트는 물론, 쓱닷컴 단독 선물까지 다채로운 상품을 준비했다"며 "본매장 기간 제공하는 할인, 상품권 혜택이 합리적인 명절 준비에 보탬이 되길 바란다"고 말했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



