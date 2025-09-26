본문 바로가기
[오늘의신상]케이크로 변신한 포르쉐911…투썸플레이스, 이색 협업제품

한예주기자

입력2025.09.26 08:47

투썸플레이스 X 포르쉐…국내 F&B업계 최초
미니어처 모델카 비주얼

투썸플레이스가 포르쉐와 협업한 '포르쉐 911 케이크'를 다음 달 15일 한정 출시한다고 26일 밝혔다.


이번 협업은 국내 F&B 업계 최초로 포르쉐와 성사된 파트너십으로 라이센스 매니지먼트사인 CAA(Creative Artist Agency)를 통해 진행된다. 포르쉐는 1948년 창립된 독일 스포츠카 브랜드로, 특히 '911'은 1963년 첫 등장한 이후 60여년간 전 세계 자동차 애호가들의 드림카로 자리해온 모델이다.

'포르쉐 911 케이크'. 투썸플레이스

'포르쉐 911 케이크'는 이같은 헤리티지를 모티브로 제작됐다. 특유의 곡선 실루엣과 라이트·휠·리어까지 구현해 미니어처 모델카를 보는 듯한 비주얼을 자랑한다. 초코시트와 커피 가나슈, 마스카포네 생크림, 커피 무스를 층층이 쌓아 풍미와 부드러운 질감을 완성했으며, 투썸플레이스의 시그니처 블렌드 '아로마노트' 분쇄 원두를 가미해 은은한 커피 향미를 더했다. 홀케이크와 쁘띠 사이즈로 선보여 선택의 폭도 넓혔다.

홀케이크 사전 예약은 오는 29일부터 10월13일까지 투썸플레이스 공식 애플리케이션(앱) 투썸하트를 통해 가능하며, 사전 예약 고객은 픽업 완료 시 하트 9개가 추가로 적립되는 추가 혜택까지 받을 수 있다.


투썸플레이스 관계자는 "세계적인 스포츠카 브랜드 포르쉐와의 협업을 통해 소비자들에게 일상 속에서 프리미엄 가치를 경험할 특별한 기회를 마련했다"며 "포르쉐 911의 아이코닉한 디자인을 정교하게 구현한 케이크는 시각과 미각을 동시에 만족시키는 작품으로, 모빌리티와 미식이 결합된 독창적인 경험을 선사할 것으로 기대한다"고 말했다.




한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr
