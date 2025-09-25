"우리 애 초등학교서 무슬림 급식 미쳤냐" 1000건 항의폭주에 日 '발칵'

日 SNS에 기타큐슈시 초등학교서 무슬림 급식 확산

시청에 항의 전화, 이메일 1000건 폭주

시의회 청원있었지만 알레르기 없는 식단실시 와전돼

시교육위 시청 홈피에 "사실 아니다" 해명

최근 일본 사회관계망서비스(SNS)에서는 '기타큐슈시의 초등학교에서 무슬림을 위한 급식을 실시하기로 결정했다'는 소식이 확산했다. 소식을 접한 이들은 시에 항의 전화와 이메일 1000건 이상을 보내 업무가 마비됐다. 하지만 이는 사실과 다른 것으로 드러났다. 기타큐슈시 교육위원회는 22일 밤 시 홈페이지에 "그런 사실은 없다"고 설명문을 게시했다고 23일(현지시간) 마이니치신문이 보도했다.

문제가 된 허위정보는 아프가니스탄 출신의 무슬림 여성의 청원과 관련돼 있다. 이 여성은 종교적 금기(豚肉·돼지고기등)를 제외한 급식을 무슬림 초등학생 자녀에게 제공해 달라는 청원을 시의회 교육문화위원회에 제출했고, 그것이 채택(가결)됐다는 내용이 온라인에 퍼졌다. 그리고 이 청원을 근거로, 기타큐슈시에서 무슬림 대응 급식이 제공되게 됐다는 식의 주장으로 확산했다. 하지만 이 여성의 청원은 2023년 6월에 접수돼 같은 해 8월에 심의된 뒤 계속 심의 상태로 보류돼 있다. 이후 2025년 2월 시의회가 개편되면서 자동 폐안 처리됐고 시의회에서 채택된 사실은 없었다.

기타큐슈시는 지난 2월에 알레르기가 있는 아동·학생도 먹을 수 있도록 대두·우유 등 알레르기 원재료 28품목을 제외한 급식 '니코니코 급식'을 실시했다. 이 제외되는 28품목에는 돼지고기도 포함돼 있었고, 결과적으로 무슬림도 먹을 수 있는 급식이 됐다. '니코니코 급식'은 그때 한 번만 실시된 것이었지만, 이것이 와전돼 "청원이 채택돼 무슬림 대응 급식이 제공됐다"는 식으로 오해가 퍼졌다. 그 과정에서 "외국에서 와서는…" "(급식이) 싫으면 본국으로 돌아가라" 등 배외적인 메시지와 함께 확산했다.

허위정보를 근거로 한 것으로 보이는 항의 전화와 메일은 9월 19~22일 사이 약 1000건에 달했다. 또한 시가 2025년 6월 인도 텔랑가나주와 맺은 우호협력 협정이, 정부 방침인 "5년간 50만 명 이상 인적 교류" 정책과 혼동되면서, "이건 이민 수용책이다"라는 항의도 많이 접수됐다. 이 때문에 항의 대응으로 시의 업무에 차질이 생겼다고 한다.

시 교육위원회는 22일 밤 홈페이지에 "'학교 급식에서 무슬림 대응을 결정했다'는 취지의 글이 보이지만, 그런 사실은 없다"라고 공지했다. 시 관계자는 "허위정보가 순식간에 퍼져 곤란을 겪고 있다"고 말했다. 일본내 무슬림은 30여만명 내외로 추산 중이며 다문화 가족의 자녀들이 늘어나고 있어 유치원, 초중고 등 각급학교에서 날짜를 정해 무슬림 급식을 제공하고 있다.





