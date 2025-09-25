본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

유통

"내일까지 반값"…실속 선물세트 확 늘린 이마트

김흥순기자

입력2025.09.25 11:00

시계아이콘00분 40초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

[한가위 선물]이마트 추석 선물세트 사전예약
26일까지 행사카드 구매 시 최대 50% 할인

이마트 가 26일까지 추석 사전예약 프로모션을 진행한다.


이 기간 행사카드로 선물세트를 구매하면 상품별로 최대 50% 할인되며, 구매 금액대별로 최대 50만원의 신세계상품권을 증정한다. 이마트 추석 선물세트는 SSG닷컴 이마트몰에서도 구매할 수 있다.

이마트 모델들이 추석 선물세트를 소개하고 있다. 이마트 제공

이마트 모델들이 추석 선물세트를 소개하고 있다. 이마트 제공

AD
원본보기 아이콘

선물세트는 고물가 흐름을 반영해 '실속'에 초점을 맞췄다. 과일의 경우 합리적 가격대의 3만~4만원대 사전예약 물량을 전년보다 20% 확대했다.


한우 세트는 특색 있는 가성비(가격 대비 성능) 세트를 새롭게 출시하면서, 기존 주력상품은 가격 방어에 힘썼다. 한우 지육가(부위별로 나누기 전 한우가격)가 전년 대비 20% 수준으로 상승했으나 이마트는 자체 육가공센터인 '미트센터'에서 원물 사전 비축을 통해 주력 세트인 한우 냉동 갈비 세트의 가격을 동결할 수 있었다.


수산에서는 10만원 미만 신규 세트로 고급 어종인 옥돔과 맛, 외형이 비슷한 '옥두어' 선물세트를 출시했다. 지난해 추석 사전예약 기간 140%의 매출 신장률을 기록한 '전복 세트'는 행사가를 전년보다 10% 인하하거나 동결했다. 대량 구입이 많은 통조림과 조미료 등 가공상품은 2만~4만원대 세트 물량을 20% 확대하고, 일상 용품은 1만~2만원대 극 가성비 세트를 강화해 선물 부담을 낮췄다. 또 10+1, 2+1 등 행사도 준비해 대량 구매 시 더 큰 혜택을 얻을 수 있다.

한편, 창고형할인점 트레이더스 홀세일 클럽도 사전예약 프로모션을 열고 신세계포인트 적립 시 최대 50% 할인하는 행사를 진행한다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

현대차, 관세폭탄 맞고 126만원 올랐는데…도요타는 고작 12만원 올랐다 현대차, 관세폭탄 맞고 126만원 올랐는데…도요타... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"마스크팩 싹쓸이" 외국인들 '바글바글'…韓여행 필수코스 된 올리브영

"우리 애 초등학교서 무슬림 급식 미쳤냐" 1000건 항의폭주에 日 '발칵'

방송인 황현희 "추미애가 건드리면 스타되고 대통령도 되더라"

딜러 실수 항의에 떼로 가세…제주 카지노서 중국인 50여명 소란, 3명 체포

역대 대통령 사진 '트럼프-바이든-트럼프' 순인데…바이든 자리에 '오토펜'

"돌반지 주고 골드바로"…금값 최고치에 금교환 열풍

LG전자, 시니어 맞춤형 '이지 TV' 출시…고령층 공략 나선다

새로운 이슈 보기