7월 출생아 '2만1803명'…4년 만에 최대 규모

지난 7월 출생아 수가 2만1803명으로 4년 만에 최대 규모를 기록했다. 혼인이 늘어나는 데다 30대 초반 여성 인구가 증가한 데 따른 결과다. 7월 혼인 건수는 2만394건으로 2016년 이후 최대였다.

통계청이 24일 발표한 '2025년 7월 인구동향'을 보면, 지난 7월 출생아 수는 2만1803명으로 전년 동월 대비 5.9%(1223명) 늘었다. 이는 역대 7월 기준으로 2021년(2만2364명) 이후 최대 규모다.

출생아 수는 13개월 연속 늘고 있다. 통계청 관계자는 "혼인이 16개월째 늘고 있는 데다 주요 출산 연령대인 30대 초반 여성 인구가 늘면서 출생아 수도 증가하고 있다"고 설명했다.

시도별 출생아 수를 보면 서울(3938명)과 인천(188명), 부산(1218명) 등 13개 시도에서 늘어난 것으로 나타났다. 광주(560명)와 세종(240명) 등 4개 시도는 줄었다.

합계출산율(여자 1명이 평생 낳을 것으로 예상하는 평균 출생아 수)은 0.80명으로 0.04명 증가했다. 지난 5월(0.75명)과 6월(0.76명)에 0.7명대를 기록한 데 이어 0.8명대로 늘어난 것이다.

지난 7월 사망자 수는 2만7979명으로 0.7% 감소했다. 인천(1525명)과 대구(1315명) 등 5개 시도에서 사망자가 늘어난 것과 달리 서울(4138명)과 부산(2081명) 등 12개 시도는 감소했다.

이로써 자연감소(출생아 수-사망자 수)는 6175명이다. 지난 5월(-8202명)과 6월(-7317명)에 비해 자연감소 규모가 줄어든 모습이다.

지난 7월 혼인 건수는 2만394건으로 전년 동월보다 8.4%(1583건) 증가했다. 역대 7월 기준으로 2016년(2만1154건) 이후 9년 만에 최대 혼인 건수를 기록했다.

혼인 건수는 지난해 4월부터 16개월 동안 증가세를 이어가는 모습이다. 통계청 관계자는 "지난해 7월에 32.9% 늘면서 역대 최고로 증가했는데 올해도 증가세를 보여 의미가 있다"고 했다.

시도별로 보면 서울(4068건)과 인천(1234건), 부산(1092건) 등 11개 시도에서 혼인 건수가 늘었다. 대구(760건)와 광주(494건) 등은 줄어든 것으로 나타났다.

이혼 건수는 7826건으로 1.4% 감소했다. 1~7월 이혼 건수는 5만794건으로 5.1% 줄었다. 부산(478건)과 경기(2216건) 등 5개 시도에서 이혼 건수가 늘었다.

지난달 49.3만명 이동…이동률은 11.4%

통계청이 이날 발표한 '2025년 8월 국내인구이동통계'를 보면, 지난달 이동자 수는 49만3000명으로 3.5% 줄었다. 지난달 인구이동률(인구 100명당 이동자 수)은 11.4%로 0.4%포인트 하락했다.

지난달 이동자 중 시도 내 이동자는 63.9%였다. 이는 전년 동월보다 5.5% 줄어든 수치다. 시도 간 이동자는 39.1%로 0.4% 증가했다.

시도별 순이동(전입-전출)을 보면, 경기(3979명)와 인천(1941명), 대전(959명) 등 5개 시도는 순유입했다. 반면 서울(-1815명)과 경북(-1527명), 경남(-1154명) 등 12개 시도는 순유출했다.





