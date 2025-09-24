"4.5일제 하자" 3년만에 총파업 나선 금융노조…은행영업점도 멈추나

금융노조 26일 총파업 예고

주 4.5일제, 임금 5% 인상 등 요구

은행 영업점 운영 차질 우려도

전국금융산업노동조합(금융노조)이 주 4.5일제 시행과 임금 인상 등을 요구하면서 오는 26일 총파업을 예고했다. 조합원인 은행원들이 3년 만에 거리로 나설 예정인데 파업 참가자가 예상보다 많다면 일부 은행 영업점의 경우 운영에 차질이 발생할 가능성도 제기된다.

금융노조 사용자와 협상 결렬, 26일 총파업 예고

24일 금융권에 따르면 금융노조는 전날 오후 사용자협회와 진행한 대대표 교섭에서 최종 합의를 도출하지 못했다. 이에 이날 오후 서울 명동 은행연합회 앞에서 기자회견을 열고 총파업 돌입을 선언할 예정이다. 총파업은 오는 26일 광화문 세종대로에서 진행된다. 은행권 총파업은 2022년 9월 이후 약 3년 만이다.

금융노조는 지난 1일 조합원 찬반투표에서 투표율 97.1%, 찬성률 94.98%로 총파업을 확정했다. 이후 몇 차례 사용자협회와 대대표 교섭을 진행했지만 합의가 결렬됐다.

금융노조는 교섭에서 주 4.5일제 전면 도입과 임금 5% 인상, 신규 채용 확대 등을 요구했다. 김형선 금융노조위원장은 지난 16일 '총파업 총력 투쟁 결의대회'에서 "4.5일제는 '놀자판'을 만들려는 게 아니다. 무기력증과 우울증, 극단적 선택까지 생각하는 우리 동료를 위한 외침"이라며 "반드시 4.5일제를 쟁취해야 한다"고 강조했다. 그는 "저출생, 돌봄 공백 등 국가 위기를 해결하려면 노동시간 단축은 필수"라며 "금융노조가 주 5일제를 처음 도입했던 것처럼 주 4.5일제도 사회적 책임 차원에서 앞장서 추진하겠다"고 주장했다.

총파업이 사실상 확정된 만큼 향후 관건은 은행 영업점의 정상 운영 여부다. 2022년 총파업 당시 5대 은행의 참여율은 0.8%에 그쳤고 영업점은 정상적으로 운영돼 고객들이 불편을 겪지 않았다. 전체 은행권의 참여율도 9.4%에 그쳤다. 당시는 산업은행 이전과 공공기관 예산 삭감 문제가 주요 쟁점이었기 때문에 시중은행 참여율이 저조했다.

아직 파업 참가 의사를 내비친 은행원들은 많지 않은 것으로 파악된다. 시중 은행의 한 관계자는 "금요일에 금융노조가 총파업을 한다고 하더라도 영업점은 정상적으로 운영될 가능성이 매우 높다"며 "파업과 관련해 회사 측의 어떤 지침도 없는 상황"이라고 설명했다. 다른 은행 관계자도 "이번 총파업 참가율은 낮을 것으로 보고 있다"며 "영업에 차질이 없을 것으로 본다"고 말했다.

일부 은행 영업점 운영 차질 우려도

다만 이번에는 주 4.5일제나 임금 인상과 같이 금융권 전반에 영향을 미칠 사안이 걸린 만큼 지난 총파업 때보다 은행원들의 참여율이 더 높을 것이라는 관측도 나온다. 파업 참가율이 예상보다 높다면 일부 영업점의 경우 운영에 차질을 빚을 가능성도 있다. 특히 시중은행이 아닌 산업은행과 기업은행 등 국책은행의 참여율이 높을 가능성도 제기된다. 국책은행의 경우 전통적으로 총파업 참여율이 높았다. 2022년 파업 당시에도 국책은행 영업점은 운영에 일부 차질을 빚은 바 있다.

주 4.5일제에 대한 국민적 공감대가 아직 형성되지 않았다는 점은 금융노조 총파업의 부담 요인이다. 은행 근무시간을 단축하면 대면 고객 서비스를 제공하는 은행업 특성상 고객 불편이 우려된다. 특히 금요일 은행원들의 조기 퇴근이 현실이 되면 대면 방문을 주로 하는 고령층의 타격이 더 클 것으로 예상된다. 고액 연봉을 받는 은행원들이 근무시간 단축을 요구하는 것을 두고 비판 여론도 많다. 주요 은행의 직원 평균 연봉은 1억원이 훌쩍 넘어 다른 업종을 크게 웃돈다.

주 4.5일제 도입을 추진하고 있는 더불어민주당 역시 금융노조에 파업 자제 목소리를 냈다. 한정애 더불어민주당 정책위의장은 입장문을 통해 금융노조의 총파업 예고에 "안타깝다"며 "파업이라는 극단적 대결보다는 상호 양보와 타협을 통해 자율적으로 주 4.5일제를 도입하기 위해 대화를 진행해달라"라고 요청했다.





