곡성군, '복지사각 해소' 행안부 공모사업 컨설팅

호남취재본부 강성수기자

입력2025.09.23 16:51

민·관 안전돌봄협의체 내실화 방안 모색

곡성군은 지난 22일 행정안전부 공모사업인 '곡성형 3S 스마트 맵 안전돌봄 사업'의 체계적 추진을 위해 '읍면동 안전관리 기능 강화 공모사업 컨설팅'을 실시했다. 곡성군 제공

전남 곡성군(군수 조상래)은 지난 22일 행정안전부 공모사업인 '곡성형 3S 스마트 맵 안전돌봄 사업'의 체계적 추진을 위해 '읍면동 안전관리 기능 강화 공모사업 컨설팅'을 실시했다고 23일 밝혔다.


이번 컨설팅은 지난 4월 공모에 선정된 '곡성형 3S 스마트 맵 안전돌봄 사업' 실행력을 높이고 추진 방향을 점검하기 위해 마련됐다.

군은 그동안 읍·면 민관안전돌봄협의체를 구성해 1인 가구 증가와 고령화로 발생하는 복지·안전 사각지대 해소에 나서고, 행정복지센터가 현장의 핵심 창구로 기능하도록 해왔다.


컨설팅에는 구본근 행안부 스마트복지안전공동체추진단장과 관계자, 조성일 르네방재정책연구원장, 군 관계자 등 16명이 참석해 사업 실행 방안을 논의했다.


구본근 단장은 "곡성군 3S 스마트맵 안전돌봄 사업은 지역 특성을 잘 반영한 개성 있는 사업이다"고 말했다. 조성일 원장은 "주민과 가장 가까운 읍·면 단위에서 안전 상황을 선제적으로 점검·관리하는 민·관의 유기적 협업 체계가 기대된다"고 말했다.

한편 군은 이번 컨설팅을 통해 실행력 강화를 위한 방안을 모색하고, 협의체와 함께 특색 있는 복지·안전 서비스 제공에 힘쓸 방침이다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
