현대차, 관세폭탄 맞고 126만원 올랐는데…도요타는 고작 12만원 올랐다

美 현지생산 비중에서 결정적 차이

한신평 "현대차·기아 관세 부담 감내 가능"

글로벌 완성차, 관세만큼 가격 올리지 않아

美 일본 이어 유럽산 차 관세도 15% 확정

미국이 수입 자동차에 고율의 관세를 부과한 후 5개월 새 현대자동차·기아의 차값은 2.3% 올랐지만, 핵심 경쟁사인 일본 도요타는 고작 0.1% 오르는 데 그쳤다. 일찌감치 현지 생산을 시작한 도요타가 가격경쟁에서 앞서고 있다는 분석이다.

미 정부가 일본에 이어 유럽(EU)산 자동차 관세를 25%에서 15%로 낮췄지만, 아직 국내 자동차 업계는 25% 관세를 물고 있어 이러한 가격경쟁력 차이는 더 벌어질 것으로 우려된다.

25일 미국 시장조사업체 콕스오토모티브가 매달 발표하는 완성차 15개 사의 평균거래가격(ATP)을 비교한 결과, 현대차(기아·제네시스 포함)의 ATP는 3월 기준 3만8129달러(한화 5314만)에서 8월 3만9037달러(5440만원)로 2.3% 올랐다. 한화로 약 126만원가량 늘었다. ATP란 자동차 시장에서 소비자가 거래한 평균 가격을 뜻하는 것으로, 완성차 업체가 제공하는 인센티브나 할인 등이 적용된 최종 가격이다.

같은 기간 도요타(렉서스 포함) ATP는 4만5076달러(6290만원)에서 4만5164달러(6302만원)로 0.1%, 약 12만원 오르는 데 그쳤다.

도요타는 15개 완성차 중에 가격을 내린 3곳을 제외하고 가격 인상률이 가장 낮다. 혼다도 3만8890달러(5427만원)에서 3만9236달러(5475만원)로 0.8%(48만원) 인상하는 데 불과했다.

이런 차이가 나타난 이유는 현지생산 비중이 차이가 나기 때문으로 업계는 분석한다. 한국신용평가에 따르면 현대차·기아의 미국 판매 대비 현지 생산 비중은 42%로 낮은 수준인데 도요타는 54%, 혼다는 72%에 달한다. 미국 현지 생산 비중이 24%에 불과한 폭스바겐은 글로벌 완성차 업체 가운데 ATP를 가장 높은 8.5%나 인상했다. 이어 스텔란티스(5.3%)와 포드(4.3%), GM(4.3%)도 가격이 올랐다.

한신평은 "미국 내 생산 비중이 낮은 한국 기업의 관세 영향이 클 것이라는 예상과 다르게 미국 생산 비중이 높은 포드 등 현지 업체 실적 저하 폭이 더 컸다"면서도 "이익창출력이 우수한 현대차·기아는 관세 부담 감내 가능한 수준"이라고 분석했다.

현대차의 2분기 영업이익률은 8.2%로, 전년 동기(10.9%) 대비 2.7%포인트 줄어든 반면, GM과 포드는 각 2.9%포인트씩 하락한 것으로 집계됐다. 다만 도요타도 영업이익률이 9.5%로 전년 대비 1.6%포인트 낮아지는 데 그쳐 관세 부담에서도 상대적으로 여유가 있다.

현대차는 관세로 인한 가격 인상은 없다는 입장을 견지하고 있다. 호세 무뇨스 현대차 사장은 최근 'CEO 인베스터데이'에서 "미국의 관세 부과가 곧바로 미국 내 차량 가격 인상으로 직결되는 것은 아니"라며 "관세가 부과된 지금이야말로 시장에서 스마트하게 행동해야 할 때"라고 말했다.

이는 대부분 완성차가 관세 전후 가격을 올리지 않고 있는 상황과도 연결된다. 15개 사 평균 ATP는 3월에 4만7512달러(6620만원)에서 8월에는 4만9077달러(6838만원)로 5개월 만에 약 3.2% 올랐다. 미국에서 지난 4월 3일 발효된 관세율 25%에 비하면 상대적으로 가격이 덜 오른 셈이다.

업계 관계자는 "다른 완성차들이 관세를 가격에 적극적으로 반영하지 않고 있는 상황은 현대차에 관세를 감내하고 가격을 유지토록 작용하는 불가항력적인 요인"이라며 "한미 정부가 합의한 15% 관세가 발효되는 시점이 관건"이라고 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



