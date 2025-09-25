본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

자동차

현대차, 관세폭탄 맞고 126만원 올랐는데…도요타는 고작 12만원 올랐다

오현길기자

입력2025.09.25 08:36

수정2025.09.25 08:53

시계아이콘01분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

美 현지생산 비중에서 결정적 차이
한신평 "현대차·기아 관세 부담 감내 가능"
글로벌 완성차, 관세만큼 가격 올리지 않아
美 일본 이어 유럽산 차 관세도 15% 확정

미국이 수입 자동차에 고율의 관세를 부과한 후 5개월 새 현대자동차· 기아 의 차값은 2.3% 올랐지만, 핵심 경쟁사인 일본 도요타는 고작 0.1% 오르는 데 그쳤다. 일찌감치 현지 생산을 시작한 도요타가 가격경쟁에서 앞서고 있다는 분석이다.


미 정부가 일본에 이어 유럽(EU)산 자동차 관세를 25%에서 15%로 낮췄지만, 아직 국내 자동차 업계는 25% 관세를 물고 있어 이러한 가격경쟁력 차이는 더 벌어질 것으로 우려된다.

현대차, 관세폭탄 맞고 126만원 올랐는데…도요타는 고작 12만원 올랐다
AD
원본보기 아이콘

25일 미국 시장조사업체 콕스오토모티브가 매달 발표하는 완성차 15개 사의 평균거래가격(ATP)을 비교한 결과, 현대차 (기아·제네시스 포함)의 ATP는 3월 기준 3만8129달러(한화 5314만)에서 8월 3만9037달러(5440만원)로 2.3% 올랐다. 한화로 약 126만원가량 늘었다. ATP란 자동차 시장에서 소비자가 거래한 평균 가격을 뜻하는 것으로, 완성차 업체가 제공하는 인센티브나 할인 등이 적용된 최종 가격이다.


같은 기간 도요타(렉서스 포함) ATP는 4만5076달러(6290만원)에서 4만5164달러(6302만원)로 0.1%, 약 12만원 오르는 데 그쳤다.


도요타는 15개 완성차 중에 가격을 내린 3곳을 제외하고 가격 인상률이 가장 낮다. 혼다도 3만8890달러(5427만원)에서 3만9236달러(5475만원)로 0.8%(48만원) 인상하는 데 불과했다.

이런 차이가 나타난 이유는 현지생산 비중이 차이가 나기 때문으로 업계는 분석한다. 한국신용평가에 따르면 현대차·기아의 미국 판매 대비 현지 생산 비중은 42%로 낮은 수준인데 도요타는 54%, 혼다는 72%에 달한다. 미국 현지 생산 비중이 24%에 불과한 폭스바겐은 글로벌 완성차 업체 가운데 ATP를 가장 높은 8.5%나 인상했다. 이어 스텔란티스(5.3%)와 포드(4.3%), GM(4.3%)도 가격이 올랐다.


현대차, 관세폭탄 맞고 126만원 올랐는데…도요타는 고작 12만원 올랐다 원본보기 아이콘

한신평은 "미국 내 생산 비중이 낮은 한국 기업의 관세 영향이 클 것이라는 예상과 다르게 미국 생산 비중이 높은 포드 등 현지 업체 실적 저하 폭이 더 컸다"면서도 "이익창출력이 우수한 현대차·기아는 관세 부담 감내 가능한 수준"이라고 분석했다.


현대차의 2분기 영업이익률은 8.2%로, 전년 동기(10.9%) 대비 2.7%포인트 줄어든 반면, GM과 포드는 각 2.9%포인트씩 하락한 것으로 집계됐다. 다만 도요타도 영업이익률이 9.5%로 전년 대비 1.6%포인트 낮아지는 데 그쳐 관세 부담에서도 상대적으로 여유가 있다.


현대차는 관세로 인한 가격 인상은 없다는 입장을 견지하고 있다. 호세 무뇨스 현대차 사장은 최근 'CEO 인베스터데이'에서 "미국의 관세 부과가 곧바로 미국 내 차량 가격 인상으로 직결되는 것은 아니"라며 "관세가 부과된 지금이야말로 시장에서 스마트하게 행동해야 할 때"라고 말했다.


이는 대부분 완성차가 관세 전후 가격을 올리지 않고 있는 상황과도 연결된다. 15개 사 평균 ATP는 3월에 4만7512달러(6620만원)에서 8월에는 4만9077달러(6838만원)로 5개월 만에 약 3.2% 올랐다. 미국에서 지난 4월 3일 발효된 관세율 25%에 비하면 상대적으로 가격이 덜 오른 셈이다.


업계 관계자는 "다른 완성차들이 관세를 가격에 적극적으로 반영하지 않고 있는 상황은 현대차에 관세를 감내하고 가격을 유지토록 작용하는 불가항력적인 요인"이라며 "한미 정부가 합의한 15% 관세가 발효되는 시점이 관건"이라고 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

화려한 스펙에 채용했더니 실무는 '꽝'…졸업장 쏟아져도 쓸만한 신입 없다[대학 대전환]④ 화려한 스펙에 채용했더니 실무는 '꽝'…졸업장 쏟... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"호가 38억 아파트 팔아조합장 성과급이 웬말이냐"

역대 대통령 사진 '트럼프-바이든-트럼프' 순인데…바이든 자리에 '오토펜'

'푹' 꺼진 도로에 자동차도 추락…태국 방콕서 거대 싱크홀 발생

태영호 "김정은 아들 유학설 들은 바 없어…주애 오빠보다 남동생 가능성 커"

개혁신당, '대통령도 갈아치웠다' 정청래 말에 "그러다 李 대통령도?"

"한국여행 필수코스"…해운대 수놓은 올리브 '물결'

이라크 찾은 안규백…총리·국방장관 만나 국방·방산 논의

새로운 이슈 보기