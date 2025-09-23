'현대캐피탈 인도네시아' 출범…현대차 고객영업 시작

현대캐피탈·시나르마르·신한은행 인니 합작사

현대캐피탈은 인도네시아 법인 '현대캐피탈 인도네시아'가 현지 현대자동차 고객에게 자동차금융 영업을 시작한다고 23일 밝혔다.

현대캐피탈 인도네시아는 현대캐피탈이 인도네시아 시나르마스(SINARMAS) 그룹, 신한은행 인도네시아와 설립한 합작회사다. '현대 파이낸스'란 브랜드로 현대차 구매 고객들에게 금융 서비스를 제공할 예정이다.

현대캐피탈은 미국, 영국, 독일, 중국 등 14개국에서 19개 법인을 운영 중이다. 현대캐피탈 인도네시아는 현대캐피탈 호주에 이은 13번째 해외 금융법인이다.

현대캐피탈 인도네시아는 유예형 할부와 거치형 할부 등 새 금융상품을 도입할 예정이다. 차별화된 디지털 금융 서비스에 역점을 기울일 방침이다.

현대캐피탈 인도네시아는 모든 현대자동차 딜러샵에 금융전문상담사(CMO)를 고객 일대일 상담 서비스와 최적화된 금융 솔루션을 제공한다.

고객 딜러삽 방문 없이도 자동차 견적 확인부터 금융 신청까지 온라인으로 직접 진행하는 '고객 다이렉트" 서비스를 선보이는 등 고객 편의성도 높여 나갈 계획이다.

현지 딜러들에게는 스마트폰이나 태블릿을 통해 차량 조회와 금융 견적 산출, 심사 신청 업무까지 원스톱으로 처리할 수 있는 전용 애플리케이션을 제공한다. 디지털 자동승인 시스템을 도입해 업무 효율성과 처리 속도를 높일 예정이다.

정형진 현대캐피탈 사장은 "현대차를 구매하고자 하는 인도네시아 고객들이 안전하고 편리하게 활용할 수 있는 금융서비스를 제공할 것"이라며 "현지 고객들이 신뢰할 수 있는 금융사로 빠르게 자리잡도록 파트너사들과 다양한 노력을 해나갈 계획"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



