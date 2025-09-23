[포토] 김문수 전 대선 후보 만난 장동혁 대표

장동혁 국민의힘 대표와 김문수 전 고용노동부 장관이 23일 서울 여의도 한 중식당에서 오찬 회동을 하고 있다.







