‘우리 가족愛 폭싹 속았수다’… 경북장애인종합복지관 영양분관, 가족나들이 성료

영남취재본부 김철우기자

입력2025.09.23 13:02

경북장애인종합복지관 영양분관(분관장 이희자)은 지난 17일부터 19일까지 2박 3일간 울릉군 일대에서 '우리 가족愛 폭싹 속았수다!' 가족나들이를 진행했다.

'우리 가족愛 폭싹 속았수다!' 가족나들이. 영양군 제공

'우리 가족愛 폭싹 속았수다!' 가족나들이. 영양군 제공

이번 나들이는 장애인 가족들이 함께 어울리며 정서적 유대감을 쌓고 휴식을 나누기 위해 마련됐다.


참가 가족들은 울릉도의 청정 자연 속에서 재충전의 시간을 가지며 소중한 추억을 남겼다.

신상소(보호자)는 "장애 자녀와 함께 여행하기가 쉽지 않은데 온 가족이 함께 웃고 즐길 수 있어 뜻깊었다"고 소감을 전했다.


이희자 분관장은 "이번 가족나들이가 장애인 가족들에게 치유와 문화적 경험을 제공하고 사회적 고립을 예방하는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 다양한 맞춤형 프로그램을 통해 가족들의 행복한 삶을 지원하겠다"고 말했다.




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
