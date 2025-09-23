본문 바로가기
청송군, 산불피해 어르신대상 장수사진 촬영 지원

영남취재본부 김철우기자

입력2025.09.23 12:48

경북 청송군(군수 윤경희)은 지난 17일부터 19일까지 지난 3월 산불로 주택이 전소된 70세 이상 어르신 400여명을 대상으로 장수사진 무료 촬영 지원사업을 실시했다.

청송군은 산불피해 어르신대상 장수사진 무료 촬영 지원사업을 실시했다. 청송군 제공

청송군은 산불피해 어르신대상 장수사진 무료 촬영 지원사업을 실시했다. 청송군 제공

이번 사업은 대형산불로 생활 터전을 잃고 큰 상실감을 겪은 어르신들께 새 출발의 힘과 희망을 전하고, 건강하고 행복한 노후를 기원하기 위해 마련됐다. 어르신들은 단정한 복장과 품격 있는 모습으로 촬영에 임하며 의미 있는 시간을 보냈다.


행사는 대한적십자사의 후원으로 진행됐으며, 청송군새마을회(지회장 권동준)가 봉사단체로 참여해 어르신들의 안전한 이동을 돕고 이·미용과 사진 촬영을 지원하는 등 따뜻한 나눔을 실천했다.

윤경희 군수는 "산불 피해로 상실감을 겪으신 어르신들께 작은 위로와 희망이 되길 바란다"며 "앞으로도 지역사회와 함께 피해 주민들의 생활 안정과 복지 향상을 위해 최선을 다하겠다"라고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr


