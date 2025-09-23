구로구, 재개발·재건축 실무교육 ‘정비사업 아카데미’ 운영

내달 22일부터 4주간…주민·조합 임직원 대상

서울 구로구(구청장 장인홍)가 주민과 조합 관계자를 위해 정비사업 실무 교육 프로그램인 ‘2025 구로구 정비사업 아카데미’를 처음으로 운영한다. 교육은 10월 22일부터 11월 12일까지 매주 수요일 오후 6시 30분, 구청 강당에서 총 4회 과정으로 진행된다.

이번 프로그램은 재개발·재건축 등 정비사업 전반에 대한 주민 이해를 높이고, 추진 주체의 실무 역량 강화를 목적으로 마련됐다. 대상은 정비사업에 관심 있는 주민과 추진위원회·조합 임직원 등 150명이며, 전문 강사진이 주제별 강의를 맡는다.

첫 회차인 10월 22일에는 최현태 강사가 ‘재건축 정비사업의 이해’를, 2회차 10월 29일에는 이은숙 강사가 ‘재개발 정비사업의 이해’를 강의한다. 이어 3회차 11월 5일에는 신재훈 강사가 ‘소규모 주택정비 및 모아타운 사업’을 다루고, 마지막 4회차 11월 12일에는 김태익 강사가 ‘조합(추진위원회) 구성과 운영’을 설명한다.

참여 희망자는 온라인 사전 신청하거나 교육 당일 현장 접수를 통해 등록할 수 있으며, 선착순 모집으로 조기 마감될 수 있다.

구는 이번 아카데미를 통해 주민과 조합 임직원들이 정비사업 전반에 대해 올바른 정보를 습득하고, 사업 추진 과정에서 발생할 수 있는 갈등과 혼선을 예방할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

장인홍 구로구청장은 “정비사업 아카데미는 정비사업 추진의 기초를 탄탄히 다질 수 있는 교육”이라며 “앞으로도 주민과 조합 관계자들이 함께 성장할 기회를 지속적으로 마련하겠다”고 말했다.





