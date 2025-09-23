본문 바로가기
킥보드 충돌 '무면허 음주운전' 40대 입건

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.09.23 13:31

광주서부경찰서 전경.

무면허 음주운전을 하다 킥보드를 타고 가던 행인을 친 40대가 경찰에 붙잡혔다.


광주 서부경찰서는 무면허 음주운전을 하다 인명사고를 낸 혐의(교통사고처리 특례법상 치상 등)로 40대 남성 A씨를 입건했다고 23일 밝혔다.

A씨는 전날 오후 10시 39분께 광주 서구 쌍촌동에서 무면허로 음주운전을 하다 킥보드를 타고 가던 60대 B씨를 치어 다치게 한 혐의를 받고 있다. 이 사고로 B씨는 경상을 입은 것으로 알려졌다.


사고 당시 A씨는 무면허 사실이 들통날까 봐 사고 현장을 달아났다가 다시 돌아왔고, 음주 측정 결과 면허취소 수준인 것으로 나타났다.


과거 면허가 취소됐던 A씨는 배우자 명의 차량을 몰다 사고를 낸 것으로 조사됐다. 경찰은 자세한 사고 경위를 조사 중이다.




호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
